A microphone and a white studio. 1 rule: you’ve got 1 take. No hay mejor descripción para conocer la esencia de este proyecto que su propia BIO de Twitter.

THE FIRST TAKE es un proyecto japonés de colaboración musical con diversos artistas que se presentan completamente en vivo en un estudio para interpretar los éxitos que los llevaron a la fama.

Estos videos son grabados con la más alta calidad y como su nombre lo dice: Los artistas tienen una sola oportunidad para darlo todo y que la canción salga increíble.

Aquí no hay trampas

Las canciones no tienen ningún arreglo por computadora, esto quiere decir que las y los artistas no tienen ninguna ayudadita del autotune para que su voz suene mejor; lo que ves y lo que oyes es música real en su máxima expresión.

THE FIRST TAKE no es para cualquier artista ya que aquí real te expones a que hagas el oso y quede grabado para siempre. Sino ve este video donde Maguro Taniguchi y Necry Talkie no se ponen de acuerdo para la rola.

Pero no lo decimos para mal. Este tipo de “errorcitos” sólo hacen que la sesión de THE FIRST TAKE sea aún más genuina…

Los resultados de estas grabaciones son subidos a su canal oficial de YouTube, donde podemos encontrar colaboraciones con los solistas y grupos más famosos de Japón y Corea del Sur como LISA, FLOW, YOASOBI, STRAYKIDS o BABYMETAL, por mencionar solo algunos.

Si te late la música asiática el FIRST TAKE de YOASOBI debe ser una de las mejores sesiones para conocer el proyecto:

Varios artistas de talla mundial ya tienen su FIRST TAKE

Debes saber que el proyecto de Sony Music que incluso ya cuenta con su propio sello discográfico no se limita a artistas de Japón o Corea del Sur.

Dentro del canal también encontramos colaboraciones importantes con músicos de talla mundial como Avril Lavigne, Harry Styles o más recientemente Maluma, quien por el momento es el primer y único artista latino que cuenta con su propio FIRST TAKE.

Así le fue a Papi Juancho en su FIRST TAKE:

Así que si te late conocer nuevas propuestas musicales o escuchar alguno de tus openings favoritos, visita su canal para que pases un rato bien agradable.

¿Quién más crees que la armaría en THE FIRST TAKE?