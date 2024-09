Lo que necesitas saber: Después de 16 años, parece que The Cure volverá este 2024 con su esperado nuevo disco. Acá les contamos todos los detalles.

Parece que el 2024 no parará de sorprendernos a nivel musical. Muchas bandas que nos laten han regresado y algunas incluso con música nueva. Y parece que ese es el caso de The Cure, quienes después de un buen rato sin lanzar un álbum recién salido del horno y luego de varios rumores, volverán con su siguiente disco.

Como recordarán, fue en 2008 cuando la agrupación británica lanzó su más reciente material discográfico, 4:13 Dream. Desde entonces, Robert Smith y compañía se la han pasado tocando por todo el mundo, y sacando discos en vivo. Aunque en el camino y bajita la mano, han estrenado rolas en sus conciertos, como “Alone” y “Endsong”, como en su show en el Corona Capital 2023.

Robert Smith con The Cure en el Corona Capital. Foto: Stephania Carmona

Llevamos un buen rato esperando el nuevo disco de The Cure

El rumor de un nuevo disco de The Cure viene desde hace varios años, pues los propios integrantes de la banda habían dicho que ya estaban trabajando en su siguiente álbum de estudio. Sin embargo, nomás nos tenían ilusionados y no veíamos pa’ cuándo sacaran un unevo disco. Pero todo indica que estamos a nada de escuchar ese material tan esperado.

Resulta que el 9 de septiembre de 2024, la agrupación dio señales de vida en redes sociales. En particular porque cambiaron la foto de perfil en sus cuentas oficiales por una nueva compuesta por un nuevo logotipo diferente con un fondo completamente negro. Y sí, esto por supuesto que llamó la atención de todos los fans.

Robert Smith y Simon Gallup tocando con The Cure en el Corona Capital 2023/Foto: Stephania Carmona

Por si esto no fuera suficiente, el guitarrista Reeves Gabrels también compartió un link que dirige al sitio web rediseñado de The Cure y los invitó a registrarse en la lista de correo. Ya para rematar, Eden, el hijo del bajista Simon Gallup (que reemplazó a su padre en una serie de fechas de 2019 ), también emocionó a varios compartiendo parte de la letra de “Alone”.

Todo esto hizo creer a los fans que Robert Smith y compañía se estaban preparando para anunciar su nuevo material discográfico. Sin embargo, estamos seguros que nadie se imaginaba lo que iba a pasar, pues la propia agrupación le mandó a sus seguidores un enorme regalo completamente único que les hará el año.

La banda habría revelado el título de su siguiente álbum… ¡y hasta la fecha de estreno!

De acuerdo con NME, The Cure le envió a unos cuantos afortunados unas postales que dejaron a todos con el ojo cuadrado. Resulta que al abrirlas, se encontraron con unas tarjetas negras que traían unos mensajes crípticos, aunque para muchos el mensaje era más que claro: el anuncio de su siguiente álbum de estudio.

Para que se den una idea, en las postales se puede leer la frase “Songs Of A Lost World” (o “Canciones de un mundo perdido” en español), el que desde hace tiempo se venía rumorando que sería el título de su decimocuarto material discográfico. Pero eso no fue todo, ya que por ahí aparecieron unos números misteriosos.

Junto con dicha frase, en las tarjetas de The Cure incluyeron la fecha 1/11/24 en números romanos, lo que sugiere que su esperado nuevo álbum saldría el 1 de noviembre. Así que como verán, parece que estamos a nada de escuchar ese disco que estuvimos esperando esperando durante 16 largos años… ¿cómo lo ven?

La noticia del presunto título del siguiente álbum de la banda y la fecha de lanzamiento llega en un momento interesante. Lo decimos porque hace algunos días anunciaron el lanzamiento de The Cure – Novembre: Live in France 2022, un sencillo doble de edición limitada que incluirá dos rolas nuevas que grabaron en vivo durante las presentaciones que dieron en Francia en aquel año.

Entre esas canciones está “And Nothing Is Forever” (que también tocaron en el Corona Capital 2023) y “I Can Never Say Goodbye”, las cuales se rumora que formarían parte del tracklist oficial de Songs Of A Lost World. ¿Qué tal? ¿Están emocionados por el regreso de The Cure? Prepárense, pues todo indica que faltan muy poco para escuchar este nuevo disco que esperamos con ansias.

