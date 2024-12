The Cure lanzará disco en vivo de su show en Londres con 'Songs of a Lost World'

Lo que necesitas saber: The Cure anunció ' lanzará 'Songs Of A Live World Troxy London MMXXIV', el disco en vivo de su show en Londres de este año.

Si un concierto –que pudo verse por transmisión de YouTube– y un nuevo disco en 16 años años no era suficiente, The Cure anunció que lanzará el disco en vivo de la presentación que dieron en el Troxy de Londres para el lanzamiento de ‘Songs of a Lost World’.

The Cure lanzará un álbum en vivo de ‘Songs of a Lost World’

El pasado 1 de noviembre, The Cure brindó un concierto en dicho recinto de Londres y lo llamó ‘Show of a Lost World’. Robert Smith y compañía se echaron tres horas de concierto donde tocaron las ocho canciones de su nueva placa de estudio.

Fueron alrededor de 3 mil personas las que pudieron disfrutar de este concierto de The Cure en vivo. Sin embargo, la banda transmitió el show a través de su canal de YouTube y millones de fans en el mundo pudieron presenciar el setlist de 30 canciones.

Habrá varios formatos físicos del concierto que The Cure dio en Londres

Pues bueno, este 1 de diciembre –sí, un mes después de dicho concierto–, The Cure anunció que lanzará un disco titulado ‘Songs Of A Live World Troxy London MMXXIV’ con la actuación en vivo que dieron por el lanzamiento de su decimocuarto disco.

‘Songs Of A Live World Troxy London MMXXIV’ se lanzará en varios formatos físicos. Estará disponible el 13 de diciembre a través de las compañías Fiction/Polydor, y todas las ganancias se donarán a la organización benéfica War Child.

Eso sí, los discos del show en vivo sólo incluirán las canciones en vivo de ‘Songs of a Lost World’ (porque no vayan a esperar todas canciones del show que The Cure dio el pasado 1 de noviembre):

The Cure lanzará el disco en vivo del show que dio en el Troxy de Londres con ‘Songs of a Lost World’. Foto: Universal Music

Los precios del disco en vivo de The Cure van de los 350 a los 800 pesos

Habrá una versión de CD y un vinilo transparente, así como una versión doble de CD, vinilo (uno en color rojo sangre) y hasta formato casette que incluirán una versión instrumental de ‘Songs of a Lost World’. Y sí, ya pueden preordenar cualquiera de estas versiones dando click por acá.

Los precios de las versiones de ‘Songs Of A Live World Troxy London MMXXIV’ van desde los 375 hasta los 800 pesos mexicanos (sin contar gastos de envío) y les recomendamos que si los quieren mejor se apuren, pues algunos son ediciones limitadas y segurito van a volar.

El disco en vivo de The Cure se lanzará en varios formatos. Foto: Universal Music

El concierto de ‘Songs of a Lost World’ aún se puede ver en YouTube

Ya que si les duele el codo o no quieren gastarse el aguinaldo (cambiado un poco el tema, acá les decimos cómo calcularlo), les recordamos que el show de The Cure en el Troxy de Londres aún sigue disponible en YouTube, por si aún no lo han visto.

