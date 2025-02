En abril del año pasado The Black Keys nos mimó de más con el lanzamiento del álbum Ohio Players, del cuál resaltaron rolones como Mi Tormenta junto a DannyLux o Stay In Your Grave con Alice Cooper.

¡Seguramente ya tienes tu canción favorita! Así que prepara esa garganta porque The Black Keys ya anunció la primera parte del No Rain No Flowers Tour y se vienen con todo.

No Rain No Flowers Tour: ¡The Black Keys vuelve a las andadas!

Antes de lanzarse a Latinoamérica y al Summer Tour 2025 por el Reino Unido y Europa —junto al gran Miles Kane— The Black Keys se hizo canchita un poquito antes para arrancar con el No Rain No Flowers Tour.

Todo empezará en la ciudad de Durant en Oklahoma, luego California, Montana, Idaho, Oregon, Texas y cerrarán en Nueva Jersey. ¿En qué fecha del No Rain No Flowers Tour te vemos?

¿Lo más cool? Esta bandotota tendrá como teloneros de sus shows a los Hermanos Gutierrez, un dío ecuatoriano-suizo que embona perfecto en el No Rain No Flowers Tour. ¡Ponlos en tu radar!

Además, The Heavy Heavy se une a la fiesta de The Black Keys en fechas seleccionadas. ¡Súper combo especial que se armaron para la primera parte de la gira!

Nuevo tour, ¡nuevo sencillo!

Pero esas no fueron todas las noticias que nos compartió The Black Keys: la banda anunció que este viernes 7 de febrero lanzarán el sencillo “The Night Before” a la media noche. ¡Ya queremos escucharlo!

Como siempre, saben cómo amar buenas rolas que nos acompañen en los buenos, malos y mejores momentos. Ahora, ¡están listos para abrazarnos durante toda la primavera y el verano!

¿Cuándo salen los boletos para el No Rain No Flowers Tour?

Buenas noticias: ¡los boletos para el nuevo tour de The Black Keys ya están a la venta! Bueno, al menos en preventa. Lo primero que tienes que hacer es entrar a theblackkeys.com y seleccionar la fecha que te interesa.

Luego, te pedirá un código que la banda compartió amablemente en redes sociales. ¡Anótale! El código es NORAIN. Eso sí, métele nitro porque parece que la preventa sólo durará hasta el jueves 6 de enero.

¿Y eso? La venta general para el No Rain No Flowers Tour de The Black Keys arranca el viernes 7 de febrero a las 10:00 de la mañana hora local. ¡No te quedes fuera de esta gran experiencia!

