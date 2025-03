Lo que necesitas saber: Después de esto, quién sabe cuándo se vuelva a reunir The Beta Band (y quién sabe si lo vuelva a hacer). "Cáchalos antes de que sean hologramas", se advierte en el anuncio del tour.

El último concierto de The Beta Band del que se tiene registro es de diciembre del 2004. Más 20 años han pasado, pero hoy, la legendaria banda de Reino Unido anunció una reunión con gira incluida.

The Beta Band / Imagen: Facebook/thebetabandofficial

Gira de The Beta Band iniciará en septiembre

“The Beta Band estará de tour en Reino Unido y el Norte de América”, señala la agrupación en un mensaje colgado en redes. Así es. No sólo Estados Unidos y su tierra natal. También habrá conciertos en Canadá.

De acuerdo con el poster compartido, The Beta Band iniciará su tour de reunión el 25 de septiembre, con una presentación en Glasgow. De ahí ofrecerán una serie de show en Reino Unido, para en octubre pasar a este lado del charco.

The Beta Band / Foto: Facebok/thebetabandofficial

En la gira se celebrará el Three EP’s y otros clásicos

La gira de la banda por el norte del continente comenzará en Vancouver. Luego se presentarán en ciudades como Portland, Los Angeles, Toronto, Boston, Washington… finalizando en Brooklyn, el 1 de noviembre. Unos días antes del Corona Capital… ¿podrían venir a México?

The Beta Band / Foto: Facebook/thebetabandofficial

Quién sabe. Lo que sí se sabe es que este tour de The Beta Band es para celebrar el Three Ep’s… el cual salió en 1998 y es una recopilación de los EP Champions Versions, The Patty Patty Sound y Los Amigos del Beta Bandidos.

Los boletos para los conciertos de reunión de The Beta Band salen a la venta este 7 de marzo…pero, si quieres asegurar, tienes que registrarte a la lista de correo, ahí se mandará acceso a entradas limitadas de preventa disponibles a partir del miércoles 5 de marzo a las 10 a. m.

Publicado en Sopitas MX.

