Lo que necesitas saber: Sting viene a México en 2025... ¿Y Snopp Dogg? A ver si con el nuevo álbum en el que se incluye esta colaboración.

Snoop Dogg está casi por sacar su nuevo disco, Missionary. Y, para darnos una idea de lo que va, anda repartiendo “singles”, el más reciente a dueto con Sting. Lleva por nombre “Another Part of Me”.

Snoop Dogg /Foto: Getty Images

Nueva canción es producida por Dr. Dre

Además de contar con la voz de Sting, en la nueva canción de Snoop Dogg se samplea una de las creaciones más conocidas por el ex de The Police: “Message in the Bottle”. Específicamente la guitarrita característica de la canción salida del Regatta de Blanc.

“Another Part of Me” de Snoop Dogg con Sting es una canción producida nada menos que por Dr. Dre. Bueno, de hecho, todo el nuevo album del rapero es bajo la mano del exmiembro de N.W.A.

Aprovechando: recuerden que Sting viene a México

Missionary es el primer álbum de Snoop que Dr. Dre produce en su totalidad desde Doogystyle, el cual fue lanzado en 1993. Estamos a casi 30 años de eso.

Por cierto, el nuevo album de Snoop Dogg sale completo el próximo 13 de diciembre. De este disco ya se pueden escuchar “Outta da Blue” y Gourgeus”.

Dr. Dre y Snoop Dogg en el show de medio tiempo del 2022. Foto: Getty Images

Y ya nomás para que no se les olvide: Sting se presentará en México en 2025. Se presentará en el Auditorio Nacional con la amenaza de ofrecer un concierto en el que suenen puras canciones de The Police.

¿Por qué la sospecha de eso? Ah, pues porque está presumiendo que bien acompañado de su nuevo y poderosos trío. Pues ya veremos: Sting estará el 7 y 8 de marzo en el inmueble de Reforma. Para la primera fecha los boletos ya están agotados.

