Lo que necesitas saber: La inteligencia artificial logró un milagro, que la humanidad escuche la rola final de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

Mucho se ha dicho en los últimos años sobre la inteligencia artificial y en particular en la industria musical. Hay artistas y bandas que están completamente en contra, pero aunque ustedes no lo crean, también tenemos a leyendas que se han mostrado a favor de utilizar esta tecnología en la música. Como Paul McCartney, quien usó la IA para terminar “Now And Then”, la última rola de The Beatles.

Recientemente hemos visto casos extraños de canciones creadas por inteligencia artificial que nos dejaron con la boca abierta, como el disco “inédito” de Oasis e incluso un cover de The Beatles a The Beach Boys. Sin embargo, a pesar de toda la polémica, parece que estamos ante un hecho importante que podría definir el papel de la IA en la música y todo gracias a Sir Paul.

The Beatles durante la fiesta de presentación de ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’/Foto: Getty Images

Paul McCartney confirmó que terminó de la última rola de The Beatles con inteligencia artificial

Hace unos meses les contamos Paul McCartney dio una entrevista bastante interesante para la BBC. En dicha plática, el legendario músico británico reveló que utilizó la tecnología de inteligencia artificial para tomar la voz de John Lennon y un piano de un viejo demo. Esto permitió el lanzamiento de la última rola de The Beatles llamada “Now And Then”.

En particular, Sir Paul mencionó que esta canción fue una de las tantas que aparecieron en cintas que Yoko Ono le entregó tanto a él como a George Harrison y Ringo Starr a mediados de los 90 para que las terminaran, a manera de tributo a quien fuera su amigo y compañero durante tantos años en la banda de Liverpool.

Ringo Starr, Paul McCartney, George Harrison y George Martin durane la sesiones de ‘Anthology’/Foto: The Beatles Bible

De todo ese material, los miembros restantes de The Beatles solo lograron acabar dos temas: “Free As A Bird” y “Real Love”, que aparecieron en el disco recopilatorio Anthology. Sin embargo, por ahí se encontraba “Now And Then”, la cual no pudieron trabajar porque en aquella época era muy complicado separar la voz de John Lennon del piano, pero también darle una mejor calidad de sonido.

Finalmente llegamos al 2023, donde gracias a la tecnología podemos tener una rola más de los Fab Four. Y esto se lo debemos a la inteligencia artificial, aunque en este caso, en lugar de recrear la voz de Lennon, la usaron para tratar esas grabaciones caseras y convertirlas en un audio de alta definición. Así que tranquilos, que no escucharán a un robot cantando (ACÁ encuentran más detalles del proceso).

Por fin podemos escuchar “Now And Then”, la rola final de The Beatles

Después de que Paul McCartney hablara sobre esta canción, comenzaron a surgir rumores sobre cuándo la podríamos escuchar, pues dio a entender en ese momento que muy pronto estaría disponible. Es más, el propio Ringo Starr habló sobre “Now And Then” y armó más hype porque entre otras cosas, declaró que “era hermosa”.

Después de publicar una imagen con un casete en blanco el pasado 25 de octubre, la cual nos invitaba a suscribirnos al newsletter de los Fab Four, finalmente se confirmó la fecha y hora de lanzamiento de esta canción. Y sí, luego de un montón de espera, ya podemos echarle oído a la rola final de The Beatles.

Para que se den una idea de cómo está la cosa, la canción comienza con John Lennon cantando melancólica junto a su piano. Sin embargo, más adelante se le une la base rítmica de la banda, con Paul McCartney y Ringo Starr haciendo lo propio. Pero la cosa cambia de mood justo a la mitad, cuando entra una guitarra con acordes más alegres que estamos casi seguros que tocó George Harrison.

Definitivamente, es mucho más de lo que imaginábamos, pues sin temor a equivocarnos, estamos ante una canción que hará historia. Y no es para menos, ya que se trata de la última vez que escucharemos a John, Paul, George y Ringo tocando juntos. Así, con “Now And Then”, termina de manera oficial la carrera de la banda más grande e influyente de todos los tiempos, y vaya que se acaba con un gran tema final.

