Rod Stewart dice que le costará 300 mil dólares tocar en Glastonbury 2025

Luego de ser anunciado en el Legend Slot, Rod Stewart dice que le costará 300 mil dólares el poder tocar en el festival de Glastonbury 2025.

Para muchos artistas tocar en el festival de Glastonbury, uno de los eventos musicales más importantes en el mundo, seguro puede parecer una bendición. Y sí, pero eso no quita que tenga su lado no tan bueno y justo ese lo acaba de evidenciar el gran Rod Stewart.

Rod Stewart tocará en Glastonbury 2025. Foto: Getty Images

Rod Stewart se presentará en el festival de Glastonbury 2025

El músico y compositor británico de 79 años fue anunciado como el acto principal del Legend Slot, un espacio dentro del festival que solo se le da a artistas que han dejado su huella en la historia de la música, donde se presentará el 29 de junio de 2025.

La noticia seguro fue una muy buena para los fans de Rod Stewart, pero quizá no tanto para el cantante de “Do Ya Think I’m Sexy?”, quien en una entrevista con la estación de radio TALKSport, dijo que el chistecito del Glastonbury le va a salir en casi 300 mil dólares.

El músico tendrá un set especial, reservado para leyendas de la música, en el festival. Foto: Glastonbury

Y mencionó que su presentación le costará 300 mil dólares

Durante la charla ocurrida el miércoles 27 de noviembre, Stewart dijo que fue un gran honor que lo invitaran al Glastonbury 2025 y en cuanto le hicieron la oferta inmediatamente dijo que sí. Sin embargo, debe traer a todos sus músicos al Reino Unido.

“Tengo que traer a toda mi banda de regreso de Estados Unidos, por supuesto Glastonbury no paga por eso”, mencionó Sir Rod Stewart al detallar por qué su presentación en la edición del festival para el siguiente año le va a salir en un ojo de la cara.

Algo que le costará unos 300 mil dólares. Foto: Rod Stewart (X)

Algo que no le importa mucho, pues está feliz de ser parte del festival

A pesar de que el músico gastará cerca de 6 millones de pesos por presentarse en Glastonbury, festival que no suele pagar tanto a los artistas de su cartel porque mucho de ese dinero va a la caridad, Rod Stewart está feliz de ser parte del evento.

“Pero no me importa que me costara un millón de dólares, lo habría hecho”, agregó. “Es un gran honor. Realmente es el mayor honor”, dijo Sir Rod sobre su show en Glastonbury, siendo el primero que el festival anuncia de su cartel para el año que viene.

Foto: Getty Images



