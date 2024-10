Lo que necesitas saber: Luego de un buen rato sin lanzar música nueva, Ringo Starr confirmó que lanzará un nuevo disco con toda la onda country.

Se agradece que las leyendas de la música, a pesar de tener ese estatus y prácticamente no tener la necesidad de sacar algo, sigan componiendo, grabando y estrenando discos nuevos. Tal es el caso de Ringo Starr, quien regresará con Look Up, un álbum muy especial para el músico británico.

Como recordarán, fue en 2019 cuando el exbaterista de The Beatles estrenó su más reciente material discográfico de larga duración, What’s My Name. Aunque no ha dejado de hacer rolas, en los últimos años el buen Ringo se la ha pasado lanzando varios EP’s. Sin embargo, para 2025 nos sorprenderá con un disco en el que le rinde tributo a uno de sus géneros favoritos.

Ringo Starr en el Auditorio Nacional/Foto: Stephania Carmona

Ringo Starr volverá con un nuevo disco: ‘Look Up’

Resulta que Ringo Starr anunció los detalles de Look Up, su primer disco en forma en seis años. Esto de entrada ya era emocionante, aunque el hype aumentó al saber que en esta colección de 11 rolas inéditas producidas y en su mayoría escritas por T-Bone Burnett, otra leyenda de la música que fue guitarrista de Bob Dylan y ha colaborado con artistas como Roy Orbison, Elton John, Elvis Costello, Los Lobos, Robert Plant y muchos más.

Pero quizá lo que más nos sorprendió es que con este material discográfico de larga duración, el número 21 en su enorme carrera como solista, Ringo homenajea el country junto a figuras como Alison Krauss, Billy Strings, Molly Tuttle, Lucius y más. Y sí, sabemos que este género está en tendencia en la industria musical y que varios artistas le han entrado, pero el exintegrante de los Fab Four lleva décadas demostrando cuánto le gusta la música “campirana”.

Esta es la portada de ‘Look Up’, el nuevo disco de Ringo Starr/Foto: Lost Highway Records

De entrada, desde sus años con Rory Storm & The Hurricanes y por supuesto con The Beatles, Ringo Starr dejó claro su amor por el country, en rolas como “Act Naturally”, “What Goes On”, “Don’t Pass Me By”. De hecho, en 1970 y para su segundo álbum en solitario, Beaucoups of Blues, decidió escribir y grabar canciones con ese estilo. Así que como verán, a lo largo de su trayectoria ha celebrado su amor por este sonido.

A través de un comunicado de prensa, Ringo explicó que al principio y luego de encontrarse con T-Bone en Los Ángeles, le pidió que le compusiera una rola. Sin embargo, Burnett regresó con más canciones y eso lo motivó a pensar en la idea de grabar un disco completito.

“Siempre me ha gustado la música country. Y cuando le pedí a T-Bone que me escribiera una canción, ni siquiera pensé en ese momento que sería una canción country, pero por supuesto que lo fue, y fue tan hermosa. Había estado haciendo EP en ese momento, así que pensé que haríamos un EP country, ¡pero cuando me trajo nueve canciones supe que teníamos que hacer un álbum! Y estoy muy contento de haberlo hecho”.

T-Bone Burnett y Ringo Starr7Foto: Dan Winters

Y para calentar motores, Ringo estrenó la primera rola de este álbum

Por si esto no fuera suficiente como para andar contentos, Ringo Starr estrenó la primera rola de este álbum, llamada “Time On My Hands”. Y vaya que esta canción define por completo el concepto que quiere reflejar, pues escuchamos al exBeatle cantando (con un tono lento y melancólico) mientras lo acompañan un par de guitarras acústicas, un piano e incluso una lap steel guitar, que le dan todo el toque country.

Apunten la fecha en sus calendarios, porque Look Up, el nuevo disco de Ringo estará disponible a partir del 10 de enero de 2025 (por acá lo pueden preordenar o guardar en su plataforma favorita). Pero mientras esperamos a que llegue el día de escuchar este álbum completito –que ya nos tiene emocionados– y para calentar motores, a continuación les dejamos el primer sencillo y el tracklist.

Tracklist de Look Up de Ringo Starr

“Breathless” (feat. Billy Strings) “Look Up” (feat. Molly Tuttle) “Time On My Hands” “Never Let Me Go” (feat. Billy Strings) “I Live For Your Love” (feat. Molly Tuttle) “Come Back” (feat. Lucius) “Can You Hear Me Call” (feat. Molly Tuttle) “Rosetta” (feat. Billy Strings y Larkin Poe) “You Want Some” “String Theory” (feat. Molly Tuttle) “Thankful” (feat. Alison Krauss)

