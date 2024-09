La fallida reunión de The Smiths y la historia de cómo se separó la banda

Lo que necesitas saber: Mientras se habla de una reunión fallida de The Smiths, recordamos cómo fue que se separó la banda en 1987.

Uno pensaría que con el regreso de Oasis, nada en el mundo de la música es imposible… excepto la reunión de The Smith. ¿Pueden creer que ambas bandas de Manchester pudieron haberse reunido al mismo tiempo?

Bueno, eso es lo que Morrissey dio a entender en una actualización en su sitio web el pasado 29 de agosto, donde explicó que en el 2024 hubo una propuesta para que la banda se reuniera. Pero parece que Johnny Marr de plano dijo que no.

The Smiths en los 80. Foto: Getty

La fallida propuesta para la reunión de The Smiths

Según la publicación de Morrissey, AEG Entertainment Group (la empresa que organiza Coachella, dicho sea de paso) puso una propuesta sobre la mesa el año pasado para que se armara la reunión de The Smiths con todo y gira mundial en el 2025.

De acuerdo con esto, el exvocalista había aceptado la oferta, que se dice era bastante lucrativa. Sin embargo, fue Johnny Marr quien rechazó volver a la banda… No se ha especificado de cuánto dinero era la oferta.

Bueeeno, mientras todo esto sucede, Marr ha tocado en algunos shows con New Order como invitado especial del grupo liderado por Bernard Sumner (a ver si se nos hace verlo en el Corona Capital 2024) y tiene una gira en puerta que inicia en septiembre. Y Morrissey, pues ya saben, nos debe un concierto en México que canceló varias veces en el 2023.

Johnny Marr y Morrissey. Foto: Getty

Revivió la tensión entre Johnny Marr y Morrissey

Pero lo que comenzó como una de las muchas historias que Morrissey comparte en internet, se convirtió en un granito de arena más que abona a la tensión entre el cantante y Johnny Marr, pues ambos han comenzado a tirarse una serie de comentarios que nos dejan algo en claro: la reunión de The Smiths nunca ocurrirá.

Y es que el pasado 16 de septiembre, a través de su mismo blog, Morrissey contó que Marr, luego de solicitarlo ante las autoridades y sin consultarle, se quedó con los derechos de marca de The Smiths, por lo que podrá salir de gira sin él.

Morrissey y Johnny Marr no tienen una relación amistosa y la tensión sigue creciendo. Foto: Getty Images

“Esta acción se realizó sin ninguna consulta a Morrissey y sin permitirle a Morrissey la oportunidad estándar de ‘objeción’. Entre muchas otras cosas, esto significa que Marr ahora puede hacer giras como The Smiths con el vocalista de su elección“, menciona el texto de Moz.

En el comunicado, el ex-líder de The Smiths también dijo que con este movimiento le prohiben el usar el nombre del grupo. Uno que, de acuerdo con el mismo Moz, creó sin ayuda de nadie en mayo de 1982.

Moz afirma que Marr le quitó el registro de marca de The Smiths. Foto: Getty Images

Moz acusa a Johnny Marr de robarse el nombre de The Smiths y el guitarrista ya respondió

No pasaron ni 24 horas de la acusación y Johnny Marr ya lanzó un comunicado donde dio a conocer su versión de la historia: sí registró el nombre de la banda, pero luego de darse cuenta que nadie de la banda lo había hecho y alguna otra persona podría tomar ventaja de ello.

De acuerdo con el guitarrista de The Smiths, en 2018, luego de un intento de un tercero de usar el nombre y al descubrir que la marca registrada no era propiedad de la banda, Marr quiso hablar con Morrissey, a través de sus representantes, para trabajar en el registro del nombre de la banda.

Foto: Getty Images

“Al no recibir respuesta, Marr decidió registrar la marca él mismo”, menciona Marr en su comunicado donde afirma que a los abogados de Morrissey se les dejó en claro que la marca registrada de The Smiths se iba a conservar para el beneficio de ambos.

“Como gesto de buena voluntad, en enero de 2024, Marr firmó una cesión de propiedad conjunta a Morrissey. La ejecución de este documento aún requiere que Morrissey firme”, indicó el guitarrista que afirma, todo lo hizo para salvaguardar el legado de The Smiths.

Johnny Marr ya respondió a Morrissey. Foto: Getty Images

“Para evitar que terceros se lucraran con el nombre de la banda, me correspondió proteger el legado. Esto lo he hecho en nombre tanto de mí como de mis antiguos compañeros de banda“, aseguró Marr que terminó el escrito aclarando los dichos de Moz sobre la gira de reunión.

“En cuanto a la oferta de salir de gira, no ignoré la oferta: dije que no“, detalló el guitarrista. “Además, las especulaciones sobre que Johnny Marr salga de gira con un cantante diferente como The Smiths no son ciertas. No existen tales planes“, finalizó.

El comunicado donde Johnny Marr aclaró toda la controversia con Moz. Foto: Johnny Marr

La historia de la ruptura de The Smiths

Decir que Morrissey y Johnny Marr se detestan sería lo más normal… pero hay historia detrás de todo esto. Y de hecho, esta no es la primera vez que se intenta reunir a The Smiths tras su separación a finales de los 80.

Se sabe que el final de la banda vino en 1987, justo antes de que lanzaran su disco Strangeways, Here We Come. Como menciona The Independent, fue en ese año que las fricciones dentro del grupo llegaron a un punto insostenible, especialmente entre el vocalista y el guitarrista.

¿Las razones principales? El tema con los managers de la banda, las diferencias sobre algunas cuestiones creativas, posibles mensajes escondidos entre canciones y la negación para grabar videos musicales.

Portada de ‘Strangers, Here We Come’. Foto: ough Trade Records.

Por un lado, a Morrissey no le agradaba tanto la idea de que The Smiths tuviera representantes. Matthew Sztumpf, quien los había ayudado a conseguir un contrato con EMI tras la salida de la banda de Rough Trade, dejó a la banda en esa transición entre sellos discográficos.

Todo el tema administrativo (contratos, agendar fechas de la gira, rentar cuartos de hotel y transporte, etc) recayó en Johnny Marr a la par que este último escribía y componía. Para el guitarrista, la situación era insostenible y metió presión para que pudieran contratar a otro manager.

El elegido fue Ken Friedman, quien en realidad no duró mucho como representante de la banda. Se dice que mientras él y Johnny Marr se hacían cercanos, Morrissey y los miembros restantes del grupo estaban formando otra facción que no estaba de acuerdo con el manejo.

Ken Friedman, exmanager de The Smiths. Foto: vía website de Morrissey.

Desacuerdos creativos y los desplantes de Morrissey

Johnny Marr cedió a la presión de sus compañeros y por esos tiempos estaba siendo presionado para despedir a Ken Friedman. Todo era un cúmulo de problemas internos en The Smiths, aunque al mismo tiempo había algunas cosas positivas como el hecho de que la banda estaba experimentando un éxito importante en Estados Unidos.

Ahí fue cuando todo detonó. Primero, porque había algunos desacuerdos creativos… Uno de los que más se cuenta es que Morrissey quería grabar la versión de “Work Is A Four Letter Word”, canción de Cilla Black que terminó siendo el B-side de “Girlfriend In a Coma”.

Marr no estaba de acuerdo en ese cover ya que se le hacía una perdida de tiempo versionar una canción como esa (aunque al final sucedió). Y además, en ese mismo B-side había otra canción titulada “I Keep Mine Hidden”, que es recordada como la última canción que The Smiths grabaron juntos.

Se cree que algunos versos de esa canción los escribió Morrissey dedicándolos a Marr, por lo que se considera que ese es el tema que terminó por romper la relación creativa entre ellos.

El video musical que lo terminó todo

Aunado a eso, con el venidero éxito en EE.UU, el grupo firmó con Sire Records (propiedad de Warner Music) con el objetivo de consagrar su música en aquel país.

Para ello, se les pidió grabar un video musical del sencillo “Sheila Take A Bow”, que no forma parte de alguno de los discos de estudio; salió como un track individual y posteriormente, se agregó al compilado de Louder Than Bombs.

La cita era en la Academia de Brixton, con Tamra Davis (conocida por su trabajo dirigiendo videos de Depeche Mode, Sonic Youth y posteriormente Beastie Boys) como la directora del video musical. Y bueno, el único miembro de The Smiths que no se presentó fue Morrissey.

La reunión de The Smiths no se ve cerca de ocurrir

Se dice que Johnny Marr, Ken Friedman y Tamra Davis fueron a buscar a Morrissey a su departamento… y claramente no recibieron respuesta del vocalista. Al final, para el sencillo se usaron imágenes de archivo de una presentación en el programa Top Of The Pops.

Esa fue otra de las razones que terminaron por hacer explotar a Marr, quien veía a su compañero de banda discutiendo constantemente con Sire Records, además de que cedió a la petición de despedir a Friedman.

Poco tiempo después de eso, el guitarrista se reunió con sus compañeros y les dijo que debían tomarse un descanso; que además él mismo tenía ofertas para trabajar en otros proyectos musicales. Era el final definitivo de The Smiths, quienes intentaron seguir sin Marr y sin éxito.

Y bueno, el resto es historia y tal parece que así seguirá siendo por muchos años más…

Publicado en Sopitas MX.

Relacionado