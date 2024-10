El pasado 16 de octubre, el fandom directioner recibió una noticia que sigue siendo difícil de asimilar: la muerte de Liam Payne. Y en medio de la tristeza, los mensajes de apoyo de fans aparecieron mientras se esperaban las reacciones de los demás exintegrantes de One Direction.

La familia del cantante se pronunció oficialmente al día siguiente, e incluso artistas como el propio Liam Gallagher de Oasis reaccionaron en redes sociales por el fallecimiento del cantante a los 31 años de edad. Ahora, los excompañeros de Payne publicaron sus respectivos mensajes recordando al cantante.

Uno de los primeros mensajes vino de Louis Tomlinson, quien se refirió a Liam Payne como ‘un hermano’ en una publicación de Instagram. También elogió a su excompañero en One Direction como un talentoso compositor y lo definió como la parte más vital de la banda. Este fue su mensaje.

“Y para que conste, Liam fue, en mi opinión, la parte más vital de One Direction. Su experiencia desde muy chico, su oído perfecto, su presencia en el escenario, su don para escribir. La lista continúa. Gracias por darle forma, Liam.

“Conocí a Liam cuando él tenía 16 años y yo 18. Su voz me sorprendió al instante, pero lo más importante es que, con el tiempo, tuve la oportunidad de ver al hermano amable que había anhelado toda mi vida.

Louis Tomlinson continuó con sus palabras para Liam Payne: “Me siento más que afortunado de haberte tenido en mi vida, pero me cuesta mucho aceptar la idea de decir adiós.

“Quiero que sepas que si Bear alguna vez me necesita, seré el tío que necesita en su vida y le contaré historias de lo increíble que era su padre Desearía tener la oportunidad de decirte adiós y decirte una vez más cuánto te amé. Payno, mi niño, uno de mis mejores amigos, mi hermano, te amo, amigo”.

“Estoy tan agradecido de que nos hayamos vuelto aún más cercanos desde que salimos de la banda, hablando por teléfono durante horas, recordando todos los miles de recuerdos increíbles que tuvimos juntos, es un lujo que pensé que tendría contigo de por vida. Me hubiera encantado compartir el escenario contigo nuevamente, pero no pudo ser.

Harry Styles también habló sobre lo hermosos que fueron los años que él y Liam Payne pasaron en One Direction, refiriéndose a ese periodo de tiempo como uno de los más preciados de su vida.

“Los años que pasamos juntos se mantendrán por siempre como uno de los más preciados de toda mi vida. Lo extrañaré por siempre a mi hermoso amigo. Se me rompe el corazón por Karen (su madre), Geoff (su padre), Nicola y Ruth (sus hermanas), su hijo Bear y todos aquellos que lo conocieron y lo amaron tanto como yo”.

Las reacciones de One Direction por la muerte de Liam Payne continuaron con Zayn Malik. Igualmente en IG, el cantante expresó que lamentó no haber tenido la oportunidad de agradecerle el haberlo apoyado en algunos de los momentos más complicados de su vida, y remarcó lo fuerte y duramente honesto que fue a pesar de ser más joven.

“Liam, me encuentro hablándote fuerte esperando que me escuches… Nunca pude agradecerte por ayudarme en medio de algunos de los momentos más difíciles de mi vida. Cuando tenía 17 años y extrañaba mi hogar, tú siempre estarías ahí con una expresión positiva y una sonrisa tranquilizadora haciéndome saber que eras mi amigo y que me querías.

“Aunque eras más joven y sensible que yo, eras más directo, obstinado y no te importaba un carajo decirle a las personas cuando se equivocaban. Aunque alguna vez estuvimos en desacuerdo por todo esto, secretamente te respetaba por ser así. Y cuando se trataba de la música, fuiste el más calificado en todos los sentidos. No conocía nada igual. Yo era un novato y tú ya eras un profesional.

“Estaba muy feliz de saberlo, sin importar lo que pasara en el escenario, siempre podíamos confiar en ti para saber sobre qué camino dirigirnos a continuación. Perdí a un hermano cuando nos dejaste y no puedo explicarte lo que daría por darte un último abrazo y decirte adiós de la manera apropiada, y decirte cuánto te amé y te respeté. Guardaré todos los recuerdos contigo en mi corazón para siempre… Espero que sea donde sea que estés, te encuentres bien y en paz… Te amo, hermano”.