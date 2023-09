Lo que necesitas saber: De acuerdo con la casa de subastas Sotheby's, 2.2 millones de dólares es el precio más alto jamás pagado por el piano de algún compositor.

La casa de subastas Sotheby’s realizó la venta de más de mil 400 artículos relacionados con Queen entre los que destaca el legendario piano de Freddie Mercury donde se compusieron canciones como “Bohemian Rhapsody” y “Love Of My Life”.

El piano de cola utilizado por Freddie Mercury fue vendido por 2.2 millones de dólares. De acuerdo con Sotheby’s, este ha sido el precio más alto jamás pagado por el piano de algún compositor.

Foto: AP

Una colección que rompió récords de venta

Aunque el piano de Freddie Mercury fue uno de los artículos más preciados durante la subasta, debes saber que Sotheby’s puso a la venta obras de arte, manuscritos originales de varias canciones, joyas y algunos de los trajes que utilizó el cantante durante sus shows.

Foto: AP

Por ejemplo, los artículos relacionados con “Bohemian Rhapsody” —incluido el manuscrito de la rola— alcanzaron la cifra de 1.7 millones de dólares. Por otra parte, la famosa corona con incrustaciones de diamantes de imitación y la capa roja que Freddie Mercury utilizó durante su última gira se vendieron en poco más de 800 mil dólares.

Los borradores escritos a puño y letra del mismísimo Freddie Mercury de las rolas “Somebody to Love”, “Don’t Stop Me Now” y “We Are The Champions” alcanzaron las cifras de 304 mil dólares, 317 mil 500 dólares y 400 mil 700 dólares, respectivamente.

Esto sin contar anillos, cadenas, peines para bigote y las obras de Picasso, Dalí, Chagall que pertenecieron al artista.

Cabe señalar que todos y cada uno de estos artículos eran de Mary Austin, a quien Freddie dejó su casa y todas sus posesiones cuando murió de neumonía en 1991.

¿Quién fue Mary Austin?

Si había alguien que conocía perfectamente a Freddie Mercury era Mary Austin. La pareja se conoció cuando ella tenía 19 y él 24 años. En aquel entonces Mary trabajaba en una boutique de Londres que Freddie acostumbraba visitar.

Foto: Especial

Las visitas se volvieron más constantes hasta que un día el frontman de Queen le propuso salir y diez meses después ya vivían juntos. En 1976 Freddie Mercury le confesó sus inclinaciones sexuales y más allá de alejarse, Mary se convirtió en su mejor amiga.

A pesar de no mantener una relación romántica, el intérprete de “Another One Bites The Dust” siempre se refirió a Mary Austin como “su esposa” y en su lecho de muerte entregó todas sus posesiones a la única persona que lo amó de verdad aún cuando no era nadie.

Foto: vía Rolling Stone

De hecho, Mary Austin incluso se encargó de esparcir las cenizas de Freddie Mercury, quien le expresó su miedo de ser enterrado y que algún fan desenterrara su cuerpo. En este sentido, al día de hoy el paradero de las cenizas de Mercury continúa como un misterio.

¿Te imaginas tener en tus manos el manuscrito original de “Bohemian Rhapsody”? O bien —en caso de haber comprado el piano— ¿Tendrías la osadía de tocar el cover de “Clocks” que te aprendiste en YouTube en el mismo banco donde Freddie Mercury se volvió inmortal?

