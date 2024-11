Lo que necesitas saber: Peter Murphy, líder de Bauhaus, regresa con nueva música, luego de atravesar algunos problemas de salud en 2023.

Días oscuros para la música… en el buen sentido. Luego del estreno de Songs of a Lost World de The Cure, llega otro estreno “darks” : “Let the Flowers Grow” de Peter Murphy.

“Una obra maestra profundamente emocional”

En su nueva canción (la primera desde 2021), el líder de Bauhaus se hace acompañar de otro legendario de los ochentas y también poseedor de una voz privilegiada de esas que enchinan el cuero. Nada menos que Boy George.

Para cerrar el combo, “Let the Flowers Grow” es producida por Martin Glover, Youth, de la banda Killing Joke (y por ahí también metió guitarras). La canción y su video ya están disponibles en plataformas.

Duelo de voces entre Peter Murphy y Boy George, que se da entre una épica orquestación. Y aquí el adjetivo no se usa a la ligera: voces y música “crean una obra maestra profundamente emocional”. Así se describe acertadamente en Bandcamp “Let the Flowers Grow”.

Peter Murphy el año pasado canceló gira

Peter Murphy regresa y es una buena noticia, luego de que el año pasado canceló su gira “Celebrating David Bowie”, en la que se echaba covers del fallecido genio inglés.

Peter Murphy se presentó para celebrar 40 años de Bauhaus. Foto: Selene Ortiz @sel_ot

Con esa gira Peter Murphy estaba agendado para regresar a México, luego de haberse presentado en dos ocasiones con Bauhaus en 2021… unos conciertos más que esperados y que rompieron la sequía de música en vivo, tras el encierro obligado por la pandemia.

