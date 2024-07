¿Quiénes son las personas que aparecen en las portadas de algunos discos famosos?

Lo que necesitas saber: Personas comunes aparecen en portadas de discos que se han hecho famosos al punto de convertirse de culto, Acá hablamos de algunas de ellas.

Dicen por ahí que el amor entra por los ojos y muchos podemos comprobar ese dicho cuando se trata de discos, pues no vamos a negar que muchos conocimos a una banda o le entramos a un álbum porque la portada de algún disco nos llamó la atención.

En el mundo de la música la portada de los discos es igual de importante que las canciones que lo conforman. Es por eso que las bandas y artistas se toman el tiempo para armar las carátulas de su trabajo, mismas que con el tiempo podrían volverse parte importante de la industria.

Existen varias portadas famosas de discos. Foto: Getty Images

En el mundo de la música existen varias portadas famosas de discos

Ejemplos de estos hay muchos: tenemos el ‘Nevermind’ de Nirvana, que muchos recuerdan por la foto del bebé nadando, o el ‘Wish You Were Here’ de Pink Floyd donde dos sujetos se saludan mientras uno de ellos está envuelto en llamas.

Estas portadas ya tienen varios años y tuvieron tanto impacto que la gente sigue hablando de ellas. Sobre todo porque muchos aún están curiosos de conocer la historia de esas personas que se convirtieron en los protagonistas de dichos artes y, sin saberlo, vieron su vida cambiar por completo.

Foto: Getty Images

Y acá algunas de las personas que aparecen en portadas de discos famosos

Tomando este elemento en cuenta, acá les revelamos la identidad de algunas personas que aparecen en discos famosos y que, ya fuera por casualidad o suerte, formaron parte de la historia de la música al ilustrar estos trabajos musicales.

Chris McClure en ‘Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not’, de Arctic Monkeys

Mcclure, originario de Sheffield, Reino Unido, conoció a los Arctic Monkeys cuando tenía 16 años y se hicieron buenos amigos, pues frecuentaban varios conciertos en el mismo condado donde se formó la banda liderada por Alex Turner.

Tres años después, Andy Nicholson, antiguo bajista de la banda, le dijo si no quería formar parte de una sesión de fotos que formarían parte de su disco debut. Algo que Chris aceptó hacer en un bar de Liverpool con la fotógrafa Alexandra Wolkowicz, quien primero le pidió echarse unos tragos.

Los Arctic Monkeys buscaban tener una imagen relajada con la que se sintieran identificados, por lo que eligieron la de McClure fumando un cigarro. Una imagen que no fue precisamente del agrado del Servicio Nacional de Salud de Reino Unido, pero que se convirtió en una de las portadas más icónicas del mundo.

Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not de los Arctic Monkeys. Foto: Domino Records

David Fox, en el disco debut de ‘Placebo’

La imagen que decora el disco debut de Placebo fue conocida, pero también bastante polémica: en ella aparece David Fox, un niño (en ese entonces) que aparecía con las manos en la cara y usando una sudadera roja. Una foto que le tomaron durante el funeral de su hermano mayor que falleció por distrofia muscular.

El responsable de la foto fue su primo, Saul Fletcher, con quien David no tuvo mucho contacto anteriormente, pero que ese día le pidió hacer varias poses para sus fotos que después usó sin pedirle permiso, pues David contó que un día sólo le habló por teléfono para avisarle que saldría como la portada de un disco.

Fox procedió legalmente por el daño que la imagen le provocó en su vida personal, ya que afirmaba que sufrió de bullying en la escuela e incluso dejó de asistir a clases debido al acoso que recibió por parte de sus compañeros luego de la publicación del disco de Placebo.

Portada del disco debut de Placebo. Foto: Virgin Records

Peter Rowen en los discos de U2

En el año de 1980, U2 lanzó su álbum debut, ‘Boy’, cuya carátula consistía en la foto de un niño de seis años de edad que miraba a la cámara. Un rostro que después apareció en el disco ‘War’ y que se volvió bastante familiar para la banda.

El nombre de aquel niño era Peter Rowen, hermano de un amigo de Bono, quien a sus 5 años apareció en el EP debut de la banda irlandesa, de la que años después se volvió fotógrafo de U2 en su país natal.

Portada de ‘War’, el disco de U2. Foto: Island Records

Janine Lindemulder en ‘Enema of the State’, de Blink-182

El disco que cambió la vida de Blink-182 y la historia del ‘happy punk’ fue el ‘Enema of the State’, lanzado en 1999 y que se quedó en la memoria de muchos por la portada con la enfermera sensual que en realidad era una estrella porno bastante conocida.

Su nombre es Janine Lindemulder, una estrella para adultos que protagonizó varias películas en la década de los 90 y que dejó dicha industria para volverse productora de contenido XXX, pero que se hizo mundialmente conocida por su colaboración con Blink-182.

Portada del disco de Blink-182. Foto: MCA Records

Ari Meisel en ‘Evil Empire’, de Rage Against the Machine

Ari Meisel tenía 11 años cuando su padre le regaló una pintura de él como superhéroe, para su cumpleaños. La obra fue realizada por el pintor Mel Ramos, un conocido de su padre, quien después agregó la pintura titulada ‘CrimeBusters’ a uno de sus libros.

Rage Against the Machine después vio la pintura en el libro de Mel y les gustó tanto que decidieron adaptarla para su disco ‘Evil Empire’, donde Meisel no tuvo más participación en la obra de RATM, una banda de la que en alguna vez confesó no ser fan.

‘Evil Empire’, de Rage Against The Machine. Foto: Epic Records

Sean Rowley y Brian Cannon en ‘(What’s the Story) Morning Glory?’, de Oasis

El disco que definió el movimiento del britpop es quizá uno cuya carátula es mundialmente conocida y hasta considerada de culto. Sino pregúntenle a todas las personas que a diario se van a la Berwick Street, en el Soho de Londres, para tomarse una foto e intentar recrear la portada de este discazo.

Y aunque salen borrosos, los protagonistas de esta portada fueron Sean Rowley, un famoso DJ y locutor de la BBC (quien aparece caminando de frente), mientas que de espaldas camina Brian Canno, diseñador gráfico y director de arte de la banda.

La foto se tomó un domingo en la mañana para evitar la mayor cantidad de gente y la idea original era que los Gallagher aparecieran en la portada. Algo que no ocurrió gracias a que Noel y Liam se emborracharon un día antes.

Foto: Creation Records

Duke Nicholson en ‘Roman Fucking Rockwell’, de Lana del Rey

Le da un aire a Billie Joe Armstrong, de Green Day, pero el chico que aparece junto a Lana del Rey en la portada del sexto disco de la cantante estadounidense es Duke Nicholson, nieto del mismísimo Jack Nicholson (‘The Shining’, ‘The Bucket List’).

Aunque algunos creen que fue casualidad, Lana del Rey y Duke son amigos muy cercanos, por lo que la artista (a quien hace poco vimos encabezando Coachella 2024) decidió tenerlo en la portada de este disco cuyo título hace referencia al fotógrafo Norman Rockwell.

Lana del Rey reclutó a Duke Nicholson para la portada de su sexto disco. Foto: Polydor Records

Ksenia Sobchak en ‘This Is Hardcore’, de Pulp

Para la portada de ‘This Is Hardcore‘, el diseñador gráfico Peter Saville y el artista estadounidense John Currin, realizaron una sesión de fotos con Ksenia Sobchak, una influencer una presentadora de televisión, periodista y actriz de origen ruso.

Aunque en ese entonces Sobchak sólo era modelo, el aparecer en la portada de Pulp le abrió el camino para convertirse en influencer y posteriormente en una presentadora de televisión en uno de los reality show más relevantes e influyentes de su país.

Portada del ‘This Is Hardcore’, de Pulp. Foto: Pulp

Felice LaZae en ‘Sam’s Town’, de The Killers

El encargado de esta carátula fue Anton Corbijn, quien buscó encontrar un estilo “gitano elegante” que Brandon Flowers y compañía querían para su segundo disco de estudio, cuya portada final terminó siendo la de una participante de concurso de belleza junto a un borrego cimarrón.

La modelo en cuestión fue la cantante Felice LaZae, quien en ese entonces trabajaba en un estudio de Las Vegas y que terminó siendo la imagen de esta placa de The Killers luego de tener un encuentro casual con la banda, de la que fue telonera años después en la gira por el aniversario del disco.

Carátula del ‘Sam’s Town’, de The Killers. Foto: Island Records

De colores, con historia interesantes o hechos por diseñadores y fotógrafos famosos. Existen varias portadas de discos famosas y esta es una de ellas. ¿Cuál otra agregarían a esta lista?

