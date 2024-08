Lo que necesitas saber: La película biográfica sobre Britney Spears se inspira en la autobiografía que la cantante lanzó en el 2023.

Es oficial: la “Princesa del Pop” llegará al cine para contarnos su historia, desde el éxito hasta sus momentos más complicados. De acuerdo con Variety, está todo puesto para que se realice una película de Britney Spears.

Así como lo leen… El medio citado menciona que Universal Pictures adquirió los derechos para este proyecto, que se inspirará en el libro The Woman In Me escrito por la propia cantante.

Britney Spears tendrá su película biográfica, de la mano de Universal Pictures. Foto: Getty.

‘The Woman In Me’, el libro en el que se inspira la película

Este libro se publicó apenas en octubre del 2023, pero ha generado un revuelo y éxito importantes. Según la información compartida, al momento se han vendido cerca de 2.5 millones de copias tan solo en Estados Unidos.

Y en ese sentido, The Woman In Me ofrece un vistazo amplio de lo que realmente se conoce sobre Britney Spears más allá de la controversia alimentada por el morbo de la industria del entretenimiento. Aquí puedes leer 10 declaraciones destacadas aparecieron en el libro.

El periodo de tiempo que abarca el texto, va desde los días de Britney Spears como estrella juvenil de Disney hasta la tutela que existía sobre ella por parte de su padre, James Spears, la cual terminó legal y oficialmente a finales del 2021. Uno de los temas centrales es la relación de dominio de su propia familia sobre su vida, así como su relación con Justin Timberlake, entre otras cosas.

Portada del libro ‘The Woman in Me’, de Britney Spears. Foto: Britney Spears.

Ya hay director para la película de Britney Spears

Como mencionamos antes, Universal Pictures adquirió los derechos de The Woman In Me para realizar la película de Britney Spears. Y entre los pocos detalles que ya se conocen, se reveló que el director será Jon M. Chu, quien viene de dirigir Wicked con Ariana Grande y Cynthia Erivo.

Por el momento, no se ha revelado la fecha de estreno, ni título oficial ni quién será la actriz encargada de protagonizar a la cantante, quien hasta hace no mucho declaró que se retiraba de la industria musical tras algunos rumores sobre un ‘disco secreto’.

Britney Spears dijo anteriormente que se había retirado de la industria musical, aunque sigue escribiendo para otros artistas. Foto: vía Facebook.

Eso sí, no ha faltado quién se postule para interpretarla. En 2022, la estrella de Stranger Things, Millie Bobby Brown, reveló que le gustaría darle vida a Britney Spears si alguna vez se armaba un proyecto cinematográfico enfocado en la cantante de “Toxic”.

¿Será este su momento ideal para sumarse al proyecto? Como sea, estén atentos que les iremos actualizando todo lo que se de a conocer sobre la película de Britney Spears. Cuéntenos ustedes a quién les gustaría ver como protagonista de la peli.

