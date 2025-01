Lo que necesitas saber: Paul McCartney pide a Gobierno Británico proteger artistas ante la IA, pues permitirían el uso de obras protegidas por derechos de autor.

El Gobierno del Reino Unido está discutiendo una propuesta que daría chance a desarrolladores de Inteligencia Artificial (IA) de usar contenido protegido por derechos de autor para entrenar mejor a sus modelos. Algo que ya preocupa a artistas como Paul McCartney.

A Paul McCartney le preocupa la regulación de la IA en el Reino Unido. Foto: Getty Images

A Paul McCartney le preocupa la regulación de la IA en el Reino Unido

De acuerdo con la agencia AFP, Sir Paul dijo sentirse preocupado por este cambio que propone el gobierno del Reino Unido, el cual podría permitir que las empresas de inteligencia artificial se aprovechen de los artistas y causaría una “pérdida de creatividad”.

En declaraciones recientes a la BBC, el ex-Beatle –a quien por cierto vimos hace un par de meses en el Corona Capital 2024– pidió al gobierno británico pensar dos veces en la modificación de dicha ley y planear medidas para proteger a los creadores del contenido.

Foto: Getty Images

Pues una nueva ley permitirá a los desarrolladores de IA usar contenido protegido

“Cuando éramos chiquillos en Liverpool, encontramos un trabajo que amábamos, pero también pagaba las cuentas”, mencionó Paul McCartney sobre cómo la nueva medida de la IA también afectará económicamente a los músicos y creadores.

“Chicos y chicas jóvenes escriben una canción hermosa y no es suya, no tienen nada que ver con eso. Y cualquiera que quiera puede estafarlos simplemente”, aseguró.

El ex-Beatle pide al gobierno que proteja los derechos de autor. Foto: Getty Images

Algo que pone en riesgo los derechos de autor

“La verdad es que el dinero va a alguna parte (…) Alguien está cobrando, entonces, ¿por qué no debería ser el tipo que se sentó y escribió ‘Yesterday’?”, dijo Sir Paul al hacer referencia a uno de los éxitos de los Beatles

La prepcupación de Sir Paul no es para menos, sobre todo porque el gobierno británico busca convertirse en líder en uso de la IA. Sin embargo, parece que muchos artistas ya ven cómo esto los impactará negativamente y pondría en riesgo su creatividad.

Paul McCartney en el Corona Capital 2024/Foto: David Barajas

Sir Paul McCartney no es ajeno a la IA

Aunque Sir Paul usó a la IA para poder reconstruir la voz del fallecido John Lennon en la canción “Now and Then”, en 2023, el músico inglés está consciente de los riesgos de la IA no sólo para artistas más pequeños, sino de quienes no estén al tanto de las limitaciones en sus obras. ¿Cómo ven?

