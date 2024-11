“I wanna dance to me, I wanna dance to A.G., I wanna dance with George, I wanna dance to SOPHIE…”: lo dijo en Club Classics y lo cumplió, ¡Charli XCX tendrá su propio festival, el Party Girl Festival!

Así que el brat summer 2.0 ya es una realidad confirmada, ¡agárrense! ¿Quiénes acompañarán a Charli XCX en esta experiencia? ¡Te contamos!

¿Qué es Party Girl Festival?

El festival de Charli XCX estará curado por ella misma; armará el lineup y también será la mente maestra detrás de todas las actividades que se llevarán a cabo en el Party Girl Festival. ¡Y se nota en el tremendo cartelazo que se armó! Échale ojo, aunque faltan más artistas por anunciar:

Foto: LIDO Festival

Party Girl Festival forma parte del concepto del festival LIDO que se arma en Londres. De acuerdo con NME Maganize: ” buscan presentar a los artistas principales más actuales y trabajar con ellos para seleccionar un lineup que refleje sus propias pasiones musicales”.

¿Te suena la idea? ¡Es porque ya pasó! Jamie xx se encargó de curar la primera edición del festival LIDO. Este maestrazo británico sumó, por supuesto, a Romy, Panda Bear, Arca y más talentos de la música emergente.

¿Cuándo es el festival de Charli XCX?

El Party Girl Festival está planeado para el 14 de junio de 2025 en el Victoria Park de Londres. ¡Y todo el mundo está invitado! ¿Lo no tan cool? Las entradas son limitadas, como siempre.

Foto: Instagram @charli_xcx

¡OJO! La preventa para el festival de Charli XCX empieza este miércoles 27 de noviembre a las 10am y terminará el viernes 29 a las 9am. Ésta es sólo para los suscriptores del newsletter de AEG Presents; puedes suscribirte aquí antes de las 10am del martes 26 de noviembre y te llegará el código especial.

La venta al público en general será este viernes 29 de noviembre a las 10am en este enlace. También habrá paquetes VIP y toda la cosa por si quieres la experiencia brat summer en todo su esplendor. ¡Nos vemos en el Party Girl Festival!

