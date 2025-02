Lo que necesitas saber: Este documental se estrenará hasta después del último concierto de Ozzy con Black Sabbath... ya que ese eventazo será grabado para formar parte del film.

En este 2025, Ozzy Osbourne no sólo le dirá adiós a los escenarios. También tendrá el estreno de un documental que está preparando Paramount Plus: Ozzy Osbourne: No Escape From Now.

Black Sabbath / Foto: Getty

Documental mostrará cómo Ozzy ha vivido estos últimos años con afectaciones a su salud

En este documental se explorará la personalidad del líder de Black Sabbath… algo más allá de su personalidad pública. Se encargará de “revelar los devastadores reveses que ha enfrentado desde su fatídica caída en 2019”.

“Al abordar sus problemas de salud y el impacto de su diagnóstico de Parkinson, la película muestra el papel central que la música sigue desempeñando en la vida de Ozzy, y también demuestra que su travieso sentido del humor permanece decididamente intacto a pesar de todo”, señala el mensaje con el que anuncia la producción de Ozzy Osbourne: No Escape From Now.

Foto: Robert Voets

El documental de Ozzy Osbourne es dirigido por la ganadora del BAFTA, Tania Alexander. De acuerdo con el comunicado, Ozzy Osbourne: No Escape From Now comenzó a realizarse desde 2022, cuando el de Black Sabbath grababa su decimotercer álbum de estudio, Patient Number 9.

Hasta el momento este nuevo documental de Ozzy Osbourne no tiene fecha de estreno. Pero algo es seguro, será hasta después de que el Príncipe de las Tinieblas se despida de los escenarios con Black Sabbath.

¿Cómo lo sabemos? Porque ese histórico show será parte del documental. “Continuará filmándose durante el verano mientras Ozzy intenta subir al escenario para una última actuación con sus compañeros de banda de Black Sabbath como parte de una celebración estelar con entradas agotadas en Villa Park en su ciudad natal de Birmingham el 5 de julio”.

