Lo que necesitas saber: Black Sabbath es la banda pionera del heavy metal, influencia de casi todas las grandes bandas del género y su último show pinta para ser legendario.

Si ya daban ganas de ir con las primeras bandas confirmadas, ahora más: Tool y Guns n’ Roses se unen a Metallica, Gojira, Mastodon y al “Back to the Beginning”, el festival con el que Black Sabbath y Ozzy Osborne dirán adiós a los escenarios.

Tool en México//Fotos: Facebook de la banda/OCESA

Jason Momoa será el maestro de ceremonias del adiós de Black Sabbath

Por medio de las redes oficiales de Black Sabbath se dio a conocer esta espectacular adición al “Back to the Beginning”. Y no sólo son Tool y Guns n’ Roses los únicos que se suman a la celebración. También se anuncia la participación de Rival Sons, Vernon Reid y Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers.

Por si no fuera suficiente, se da a conocer que será Jason Momoa será el maestro de ceremonias del adiós de Ozzy Osbourne y Black Sabbath… un evento que, como se esperaba, tiene boletos agotados… se comenzaron a vender el 14 de febrero y se acabaron en cuestión de minutos.

Último concierto de Black Sabbath

Desde hace tiempo se sabe que Ozzy Osbourne ya no está al 100… pero, haciéndose fuerte al dolor, el Principe de las Tinieblas dará un último show. Y parece que ahora sí va en serio tanto, que se hará acompañar por sus compañeros de Black Sabbath, quienes también dirán adiós.

Foto: Getty Images

Metallica, Slayer, Pantera, Gojira y más acompañarán a Ozzy Osbourne en su última presentación

Back to Beginning es el nombre que se le ha dado al concierto que todo fan desea asistir. Y más porque la crema y nata del heavy metal le hará los honores a Ozzy Osbourne y compañía… puro discípulo de Black Sabbath.

Por medio de sus satánicas redes sociales, Black Sabbath informaron de su magna despedida… presumiendo que será único e irrepetible, ya que será el Black Sabbath original: Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, quienes se presentarán primera vez en 20 años… pero sólo para decir adiós a los escenarios.

WANTAGH, NY – AUGUST 17: Ozzy Osbourne of Black Sabbath performs onstage on “The End Tour” at Nikon at Jones Beach Theater on August 17, 2016 in Wantagh, New York. (Photo by Kevin Mazur/WireImage)

“La banda subirá al escenario para encabezar el cartel de BACK TO THE BEGINNING el 5 de julio en Villa Park”… ¿cartel?

Así es, Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice in Chains, Lamb of God, Anthrax y Mastodone son las bandas que abrirán el último show en de Ozzy Osbourne y Black Sabbath. Así, porque primero Ozzy ofrecerá un pequeño set solista, para después unirse a su legendaria banda para, ahora sí, despedirse para siempre…

¿Dónde y cuándo los boletos para el último concierto de Ozzy Osbourne y Black Sabbath?

“Es hora de volver al principio… hora de devolver algo al lugar donde nací”, comentó Ozzy Osbourne al dar a conocer este último concierto. “Tengo mucha suerte de poder hacerlo con la ayuda de gente a la que quiero. Birmingham es el verdadero hogar del metal. Birmingham Forever”.

Algunos otros invitados al BACK TO THE BEGINNING son Billy Corgan, Fred Durts, Duff McKagan, Slash, Jonathan Davis y Sammy Haggar. Todos dirigidos por Tom Morello quien la hará de director musical. “Este será el mejor espectáculo de heavy metal de todos los tiempos”, promete el guitarrista de Rage Against the Machine.

Los boletos para la despedida de Ozzy Osbourne y Black Sabbath salieron a la venta el 14 de febrero por medio de livenation.co.uk

Ahhh y, por cierto, esto no es por dinero… sino por puras ganas de echar guitarras por última vez: todo lo que se recaude será donado al Cure Parkinson’s, Birmingham Children’s Hospital y Acorn Children’s Hospice, un hospicio infantil apoyado por Aston Villa.

Publicado en Sopitas MX.

