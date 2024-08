Lo que necesitas saber: La imagen de una banda o artista es igual de importante que su música. Y acá les contamos la historia de 10 de los logos más famosos del rock

Dicen por ahí que “una imagen vale más que mil palabras”. Y eso de plano aplica para muchas cosas, incluso dentro de la industria musical. Lo decimos porque sin exagerar o quitarle crédito a lo que han hecho, hay bandas y artistas que son más reconocidos por su logo que de plano por su música. Así de importante es tener una imagen representativa que se quede en la mente de todos.

Son tan relevantes que muchas veces, los consumidores deciden escuchar o darle una oportunidad a un proyecto simplemente por ver su logotipo en una playera, taza, póster o cualquier tipo de mercancía que se les ocurra. Esto ha obligado a que aquellos que quieren romperla en grande dentro de la música, tengan que tomar muy en cuenta el aspecto visual, dando como resultado símbolos épicos.

El logo de una banda o artista es igual de importante que su música/Imagen ilustrativa: Getty Images

Repasemos la historia de algunos de los logos más icónicos del rock

Al igual que cualquier marca, las bandas y artistas pueden cambiar sus logotipos con el tiempo. Sin embargo, un logo realmente bueno puede permanecer con ellos para siempre, pues es a través de esas imágenes únicas y fáciles de identificar, trascienden más allá de su propio nicho, llegando a millones de personas que quizá ni siquiera hablan el mismo idioma y mucho menos tienen la misma cultura.

Es por eso que para reconocer el trabajo que han hecho varios diseñadores e incluso los propios integrantes de las bandas, a continuación les contaremos la historia de 10 de los logos más épicos e icónicos en la historia del rock, símbolos que definitivamente forman parte de la cultura pop.

Muchas bandas trascienden generaciones y países gracias a su logo/Imagen ilustrativa: Getty Images

The Beatles

Arrancamos esta lista con uno de los logos más reconocibles de todos los tiempos, el de la banda más importante e influyente de la música popular: ni más ni menos que The Beatles. Aunque jamás apareció en alguno de sus discos oficiales de estudio, es la imagen oficial de los Fab Four y tiene una historia muy curiosa.

Resulta que este logo lo creó Ivor Arbiter, músico amateur y dueño de una tienda para bateristas, quien en 1963 recibió la visita de Ringo Starr y Brian Epstein en su local para buscar una batería. La cosa es que ni el manager del grupo ni el propio Ringo tenían la intención de pagar por esa bataca, pues se consideraban a sí mismos como la banda más importante del Reino Unido.

El logo de The Beatles se puede reconocer en cualquier lugar/Foto: Especial

Después de negociar un rato, Epstein logró que Ringo recibiera una batería igualita a la que quería –solo que con un par de detalles estéticos–. Pero no solo eso, también consiguió que Arbiter les diseñara un logo para el bombo con el nombre de The Beatles. Ivor dibujó más grandes las letras “B” y “T” para que sobresaliera la palabra “beat”, y el resto es historia.

Brian Epstein le pagó a Ivor Arbiter la módica cantidad de 5 libras esterlinas de la época por su trabajo y finalmente, en mayo de 1963, hizo su debut la legendaria imagen de los Fab Four en el programa de televisión Thank You Lucky Stars. En los 90, Apple Corps (la empresa de la banda) registró el logo, convirtiéndolo en una marca comercial. Como dato curioso, el parche original del bombo con el primer logo del grupo lo tiene ni más ni menos que Sir Paul McCartney en su estudio personal.

The Rolling Stones

Si estamos mencionando logos icónicos, por supuesto que teníamos que mencionar el de The Rolling Stones. Y cómo no, si con tan solo checar algo con los labios rojos y la lengua de fuera, sabemos que tiene qué ver con la legendaria banda británica. Pero aunque no lo crean, pasaron varios años para que adoptaran esta imagen como su estandarte.

Este logotipo hizo su primera aparición en el disco Sticky Fingers de 1971, y fue creado por el propio Mick Jagger junto al diseñador John Pashe, quien en aquel entonces aún era estudiante del Royal College of Art de Londres y al que le pagaron 50 libras por su trabajo, que equivaldrían más o menos a unas 829 libras de la actualidad (o sea, casi 20 mil pesitos mexicanos).

¿Hay alguien que no haya visto o conozca el logo de The Rolling Stones?/Foto: Especial

Se dice que se basaron en la imagen de la diosa hinduista Kali e incluso en los labios del mismo frontman del grupo para diseñar ese famoso símbolo. A partir de ahí, el logo se convirtió en la imagen oficial de The Rolling Stones y de su sello discográfico, el cual podemos encontrar en prácticamente toda la merch de la banda.

The Doors

Definitivamente, el logo de The Doors es uno de los más reconocibles de todos los tiempos. Y cómo no, si a simple vista nos recuerda a la psicodelia de los 60, donde Jim Morrison y compañía fueron verdaderos pioneros. Sin embargo, a pesar de que luce como un diseño muy sencillo, detrás de esa imagen hubo decisiones creativas que lo convirtieron en algo muy icónico.

El responsable de esta maravilla fue Bill Harvey, quien trabajaba para Elektra Records, el sello discográfico de la agrupación. Para diseñar este símbolo compuesto por el nombre de la banda, utilizaron dos tipos de fuentes: Art Nouveau en cursiva para la palabra “The” y Densmore para “Doors” (que curiosamente, el baterista John lleva el mismo apellido que la tipografía), que en conjunto se muestran como algo muy fuerte e imponente.

El logo de The Doors es simplemente espectacular, ¿no lo creen?/Foto: Especial

Aunque a lo largo de su carrera utilizaron otras tipografías en las portadas de sus discos, todo el mundo relaciona a The Doors con este logotipo, el cual definitivamente representa por completo la propuesta y el sonido que los de California popularizaron a finales de los 60. Una verdadera chulada de logo, si nos lo preguntan.

Ramones

Los Ramones son una banda muy reconocida por su logo, pues aunque no hayan escuchado su música, les apostamos lo que quieran a que han visto su imagen al menos en una camiseta o un parche. Y vaya que

Arturo Vega, artista, diseñador mexicano y considerado el quinto Ramone, fue el encargado de crear el logotipo, quien decía que la agrupación neoyorquina representaba algo clásico y estadounidense. Es por eso que luego de viajar con la banda a Washington en 1974, tomó el sello presidencial de Estados Unidos y lo modificó agregándole cosas que le gustaban a los integrantes.

El logo de los Ramones se convirtió en un ícono de la cultura pop/Foto: Especial

Para que se den una idea de cómo estuvo el asunto, Arturo cambió las flechas por un bate de béisbol, le puso al águila una rama de manzano y alrededor del sello puso los nombres de los miembros de los Ramones (por acá les contamos más al respecto). Desde ese entonces, el logo quedó inmortalizado en las camisetas de la banda –que el propio Vega vendía en sus shows– y pasó a la historia como una de las imágenes más reconocibles del rock.

Black Sabbath

Desde que hicieron su debut en la industria musical, Black Sabbath dio de qué hablar, al ser precursores del metal, hacían música que en aquella época daba miedo. Pero eso no solo se sentía en sus canciones, también en la iconografía que usaron a lo largo de su carrera, entre la que destaca un demonio que se convirtió en su logo o mascota.

El nombre de este singular personaje es Henry y apareció por primera vez durante la etapa del disco Technical Ecstasy de 1976. No está claro cuál es su origen o quién lo creó, pero de acuerdo con lo que ha contado el propio Geezer Butler, bajista de la banda, adoptaron a este diablo volador de un póster que tenían… muy conveniente, ¿no lo creen?

Este curioso demonio forma parte del logo de Black Sabbath/Foto: Especial

Lo decimos porque este logo resalta a la perfección la imagen “oculista y demoniaca” que siempre proyectó Black Sabbath, a través de sus letras y portadas. A pesar de que este diablo con alas no ha aparecido tan frecuentemente en la carrera del grupo, para muchos fans, esta es la imagen definitiva de Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward.

Metallica

Al igual que Black Sabbath, la llegada de Metallica a la escena metalera de los 80 marcó un antes y después en este género. Y es que no es para menos, si fueron una de las bandas que dieron piel al thrash metal y además de los guitarrazos, su imagen fue importante para que este movimiento trascendieron, así que parte importante de esto era su logo.

El icónico logotipo del grupo fue creado por el mismísimo James Hetfield, para utilizarlo en sus tarjetas de presentación… sí, así como lo leen. Más tarde apareció en la portada de Kill ‘Em All, el álbum de estudio debut de la banda lanzado en 1983. Desde entonces, se convirtió en una de las imágenes más reconocibles e icónicas de la música.

Además de cantar y tocar en Metallica, James Hetfield creó el logo de la banda/Foto: Especial

Para el 2008, el diseñador Turner Duckworth refinó el logo de Metallica para el lanzamiento de Death Magnetic, aunque no le hizo cambios significativos, ya que gráficamente representa muy bien a la agrupación. Es por eso que podemos verlo en innumerables productos y mercancía, como camisetas, stickers e incluso tatuajes que transmiten lo imponente y poderosa que es esta bandota.

Red Hot Chili Peppers

Los Red Hot Chili Peppers son una de las mejores bandas de todos los tiempos, y su sonido y el género del rock han evolucionado con el paso de los años. Pero algo que no ha cambiado tanto es su logo, el cual definitiva puedes reconocer sin siquiera haber escuchado su música, así de espectacular es su símbolo.

El logotipo oficial de la banda fue diseñado por Anthony Kiedis en 1984. El sello discográfico del grupo les pidió crear una imagen para promocionarlos y el frontman dibujó el asterisco de ocho puntas con el que los fanáticos de todo el mundo los asocian hoy en día. Kiedis no tenía ningún razonamiento o significado específico detrás del asterisco en ese momento, aunque ha dicho que es el c*lo de un ángel… muy creativo.

Anthony Kiedis diseñó el logo de los Red Hot Chili Peppers/Foto: Especial

Esta imagen terminó siendo el logo perfecto para los Red Hot Chili Peppers, y aunque fue creado “nomás porque sí”, porque necesitaban entregar algo para su disquera, resultó ser un gran símbolo verdaderamente icónico que representa la música y la actitud de la banda. Ya lo dijo Cerati: “las cosas brillantes siempre salen de repente”.

Nirvana

A inicios de los 90, Nirvana llegó para irrumpir y sacudir el mundo popularizando el grunge. Sin embargo, además de transmitir esa rabia y agresividad a través de sus canciones, también lo llevaron a las imágenes que los representaron fuera de la música. Y un claro ejemplo de eso es la famosa carita feliz con la que se relaciona a Kurt Cobain, Krist Novoselic y Dave Grohl.

Se dice que el logo apareció por primera vez en un volante que anunciaba la fiesta de lanzamiento del segundo álbum de estudio de la banda, Nevermind, la cual se llevó a cabo en el Re-Bar de Seattle el viernes 13 de septiembre de 1991. Si bien la imagen se le ha atribuido a Kurt Cobain, durante mucho tiempo se ha creído que se inspiró en una cara de ojos saltones similar que apareció en la marquesina de The Lusty Lady, un famoso club de striptease de Seattle.

“La carita feliz” en el logo de Nirvana se convirtió en una de sus imágenes más icónicas/Foto: Especial

Sin embargo, la famosa carita feliz ha estado en medio de la polémica. Para empezar, en 2018, los integrantes restantes de Nirvana y la viuda de Cobain, Courtney Love, demandaron a la empresa de moda Marc Jacobs por usar el logo para una colección, a pesar de que el creador de la misma declaró que se había basado en los looks de sus amigos.

Dos años después, el diseñador de Geffen Records, Robert Fisher, se atribuyó el logotipo de la banda, declarando que se basó en la cultura del ácido para crearlo. Aunque se arreglaron en la corte y no ha habido bronca desde entonces, el origen de este curioso diseño sigue siendo un misterio. De cualquier manera, representó una de las imágenes más icónicas de la corta pero fructífera carrera del grupo.

Guns N’ Roses

Si hablamos de imágenes reconocibles dentro del rock (o hard rock, si quieren ser más preciosos), definitivamente tendríamos que mencionar las de Guns N’ Roses. De entrada, la forma de vestir de sus integrantes ya los hacía sobresalir del resto de la misma escena en Los Ángeles, pero también resaltaron gracias a un logo en particular.

Hablamos del logotipo “de bala” que muestra dos revólveres enfrentados rodeados por un tallo de rosa con espinas. Este símbolo fue creado por el baterista, Steven Adler, quien decidió mostrar gráficamente el nombre del grupo inspirándose en fotos de revólveres clásicos. Y para ser honestos, le salió increíble, pues transmite por completo la actitud y sonido de la banda.

¿Quién no ha visto el logo de Guns N’ Roses?/Foto: Especial

Con el paso del tiempo, Guns N’ Roses utilizó una variación del mismo logo, el cual incluyó una calavera humana en medio (que como dato curioso, la creó el tatuador Bill White) que también es icónica, pues seguro es de las primeras cosas que se les viene a la mente si piensan en imágenes de la banda. Sin embargo, nada se compara con el primer diseño de Adler. Simple y contundente.

Oasis

Por último pero no menos importante, tenemos un logo que no necesita presentación: ni más ni menos que el de Oasis, una de las bandas más importantes del Britpop y de la historia de la música. Y es que además de crear himnos y transmitir rebeldía, los Gallagher y compañía tenían una onda muy clásica que llevaron a su imagen.

El origen del logotipo de la agrupación de Manchester data de 1993, cuando grabaron el casete Live Demonstration, con el que buscaban llamar la atención de los sellos discográficos. Noel Gallagher sabía que la imagen era igual de importante que la música, es por eso que le encargó a su amigo Tony French, que les creara un símbolo, basado en la bandera Union Jack.

El logo de Oasis es sencillo pero contundente/Foto: Especial

Fue ahí donde surgió el primer logo de Oasis, el cual mostraba una tipografía blanca con el logo de la banda y la bandera del Reino Unido que parecía derretirse. Sin embargo, cuando firmaron con Creation Records, tuvieron que pensar en un diseño que pudiera funcionar en todo tipo de medios de comunicación posibles, incluidos los anuncios de prensa en blanco y negro.

La necesidad de un logotipo que funcionara claramente con estos colores los llevó a quitar la Union Jack y optar por algo más sencillo. Con la ayuda del diseñador, Brian Cannon, e inspirados en el emblema de Decca Records que apareció en el segundo disco de estudio de The Rolling Stones, Noel y Liam encontraron un logo icónico y reconocible, que los representó a la perfección mientras estuvieron juntos.

Publicado en Sopitas MX.



