Fechas, precios de los paquetes y line up del Oceans Calling Festival en Cancún

Lo que necesitas saber: Los paquetes van desde 2 mil hasta los 13 mil dólares; puedes elegir cuántas noches te quedas y el tipo de habitación para tu estancia en Cancún durante el festival

Oceans Calling Second Wave Festival es toda una realidad y ya tenemos fechas, precios de los paquetes y el cartel que se presentará para llenar de música un fin de semana que promete ser inolvidable en Cancún.

Oh sí, el Festival Oceans Calling llega a México y se realizará a principios del próximo año en nada menos que la Riviera Cancún. Checa por acá toda la info que necesitas saber en caso de querer lanzarte.

Oceans Calling Festival en Cancún / Foto: oceanscallingsecondwave

Presentan la “segunda ola” del Festival Oceans Calling en Cancún

El Festival Oceans Calling se realiza año con año allá en Estados Unidos, sin embargo, ahora se presentó su “segunda ola”. Oceans Calling Second Wave se realizará en la Riviera Cancún y, como decíamos antes, ya tenemos fechas, paquetes y más detalles.

Más que un festival, se trata de unas vacaciones con conciertos incluidos. No es como otros festivales en los que compras boletos, sino una experiencia en la que te compras un paquete para estar varios días en la playa mientras disfrutas de tu música favorita. ¡Chulada!

Oceans Calling Festival en Cancún / Foto ilustrativa: oceanscallingmd

¿Cuándo será el Oceans Calling Festival en Cancún?

¡Apunta bien la fecha! El Festival Oceans Calling Second Wave se realizará el 19 al 22 de enero de 2025. Recordemos que el festival “original” que se realiza en Maryland será en septiembre de este año, así que hay suficiente tiempo para ir allá, recargar pilas, y luego lanzarte a Cancún, ¿apoco no?

“Únete para disfrutar de unas vacaciones únicas con un elenco de artistas estelares del 19 al 22 de enero de 2025“, se puede leer en el sitio del festival recién presentado.

Oceans Calling Festival en Cancún / Foto: oceanscallingsecondwave

Los precios y paquetes para ir al Oceans Calling Festival en Cancún

Lo dicho, acá no hay boletos para comprar, sino paquetes que combinan el acceso al festival con alojamiento en el resort todo incluido Moon Palace Cancún. Dicho resort fue dividido en cuatro secciones: Venue, Moon Palace, Golf Course y The Grand.

Para cada sección hay distintas opciones de habitaciones. Una vez que selecciones el paquete que quieres comprar, podrás elegir cuántas noches te quedarás, cuántos amigos o amigas van en total, el tipo de cama y hasta la vista desde tu habitación. Obvio, todo sujeto a la disponibilidad que haya.

Los precios por persona de los paquetes para lanzarte al Oceans Calling Second Wave Festival van desde los $2,182.25 dólares (40 mil 282 pesos mexicanos), hasta $13,419.80 dólares (247 mil 718 pesos al día de hoy). Todo depende del número de personas que vayan y el tipo de habitación que quieran.

Oceans Calling Festival en Cancún / Foto ilustrativa: oceanscallingmd

Por acá te dejamos el enlace a la tabla completa de precios para el Oceans Calling Festival en Cancún. Cabe mencionar que contarán con planes de pago: Podrás reservar tu lugar con un 5% de anticipo y liquidar hasta en cinco pagos mensuales antes del 20 de diciembre.

¿Cuándo empieza la venta de paquetes del Oceans Calling Festival en Cancún?

¡Muy importante! Habrá preventa y venta general el mismo día, con unas horas de diferencia. La preventa será el viernes 2 de agosto a las 10 de la mañana (tiempo de CDMX), mientras que la venta general comenzará el mismo viernes 2 de agosto a las 12:00 horas.

Para entrarle a la preventa es necesario que te registres en la página del Oceans Calling Second Wave Festival, en este enlace.

Habrá preventa para el Oceans Calling Festival en Cancún

Incubus, Weezer y más: El cartel del Festival Oceans Calling en Cancún

Obviamente lo mejor de toda esta experiencia será a lo que vamos: La música. Cada noche habrá presentaciones estelares, además de algunas presentaciones durante el día para disfrutar en la piscina.

Habrá una Kickoff Party de 2 horas el 19 de enero , noche en que la música estará a cargo de O.A.R.

, noche en que El 20 de enero el line up estará conformado por Incubus, 311 y Jack’s Mannequin

el line up estará conformado por El 21 de enero tendremos la música de Weezer, Rebelution y Andrew McMahon

tendremos la música de Y el 22 de enero llegan Fall Out Boy, Cage the Elephant y más de O.A.R.

También habrá algunos sets durante el día a cargo también de O.A.R., Andrew McMahon, Los Stellarians y más. Además, habrá sets en la noche final de 311 y Brad Shultz. ¡Música hasta para llevar!

Cartel del Oceans Calling Festival en Cancún / Foto: oeanscallingsecondwave

Pues ahí está la info. Por acá creemos que la experiencia puede resultar en algo muy muy bueno, sobre todo considerando que C3 Presents es uno de los promotores, sí, la misma firma detrás de festivales como Lollapalooza o Austin City Limits.

Publicado en Sopitas MX.

Relacionado