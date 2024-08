Lo que necesitas saber: La última vez que Liam y Noel Gallagher tocaron juntos fue en el ya muy lejano 2009

Oasis lleva muchos años haciendo esperar a sus fans con una reunión. ¿Será que ahora sí se viene? Bueno, el tema anda bastante fuerte porque, dicen las buenas lenguas, que Liam y Noel Gallagher al fin limaron asperezas y ya tienen planeada esa esperada reunión.

Dave Grohl, como miles de fans en el mundo, ansia la reunión de Oasis. Foto: Getty Images

Crecen los rumores de la esperada reunión de Oasis

De hecho distintos medios ingleses ya le andan poniendo fecha al asunto, pues se dice que los Gallagher volverían a subirse a un escenario juntos en Glastonbury, pero eso sería hasta 2025.

Ahora bien, la cosa es que ahí se daría la tan esperada reunión, pero de hecho los rumores afirman a que muy pronto anunciarían una gira para el próximo año, con conciertos en Londres y (obvio) también en Manchester.

Liam y Noel Gallagher. Foto: Getty Images

Sunday Times señala que anunciarían la reunión este mismo mes de agosto, justo para que se dé en el 30 aniversario de Definitely Maybe, el álbum debut de Oasis.

Además, The Mirror afirma que Liam y Noel Gallagher ya están teniendo conversaciones para alistar los detalles de esa futura gira; es decir, confirman que ya terminaron con su legendaria pelea y por fin se están poniendo de acuerdo.

Y hay más señales para pensar que Liam y Noel Gallagher por fin harán realidad la reunión de Oasis

Claro, claro, no es la primera vez que trasciende una posible reunión de Oasis y al final no pasa nada con los Gallagher. ¿Por qué emocionarnos otra vez? Bueno, hay algunas cuantas cosas que pueden tomarse como señales de que ahora sí se dará el reencuentro.

“I never did like that word FORMER” (Nunca me gustó esa palabra EX), escribió Liam Gallagher en su cuenta de X, lo que de inmediato nos suena a que ya no quiere que lo sigan llamando ex integrante de Oasis.

“Si la reunión de Oasis sucede, tengan en cuenta que no es una situación de ‘Liam ha estado desesperado durante años hasta que Noel aceptó’, sino más bien que Liam quiere que la generación más joven experimente la gloria de Oasis, por lo que invitó a Noel a recrearlo juntos”, le escribió un usuario como respuesta, a lo que Liam contestó: “Tu actitud es bíblica”.

Contrario a eso, sobre alguien que demeritó otra publicación sobre la posible reunión de Oasis, Liam le respondió “Tu actitud apesta”, misma respuesta que le dio a varios usuarios que hablaron negativamente del tema.

Del lado de Noel Gallagher, también se dio una situación que naturalmente se tomó como una señal de que verdaderamente terminó su pleito y van a reunirse. En una entrevista con John Robb habló bastante bien de Liam, especialmente de su actitud.

Oasis está nominado para entrar al Salón de la Fama del Rock and Roll este 2024. Foto: Getty Images

Liam y Noel no cantan juntos desde 2009, si no pasa esta vez, tal vez ya no suceda nunca. Elegimos creer.

