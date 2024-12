Lo que necesitas saber: Aunque ya está confirmado y todo, el regreso de Oasis sigue "en la tablita" para algunos fans... ya saben, por la actitud de los Gallagher. Noel dice que se la llevarán bastante leve...

Algo que le baja una rayita a los nervios por una posible pelea entre los Gallagher que acabe en una cancelación. Nah, según Noel, los de Oasis también quieren nomás tocar un rato y, después, irse a hacer la meme.

Liam y Noel Gallagher reunirán a Oasis en 2025 y vendrán a México. Foto: Oasis (Instagram)

Reunión “será una vuelta de honor para la banda”

“No, no será tan estridente como en el pasado, porque ya estamos en el lado equivocado de los 50, así que somos demasiado viejos”, advirtió Noel Gallagher hace poco, mientras asistía a una exhibición en la National Portrait Gallery.

Para los fans que esperaban “rock” de parte de Oasis, sí habrá, pero sólo musicalmente. Al parecer, nada de “rockstarismo” que lleve a peleas. “Ya somos demasiado viejos para que nos importe”, agregó Noel Gallagher.

Noel y Liam Gallagher/Foto: Getty Images

“Es una vuelta de honor para la banda”, concluyó Noel Gallagher… buena noticia para los que, de parte de Oasis, sólo quieren música. Seguramente la mayoría de los fans.

¿Y el nuevo disco de Oasis?

Oasis fue poco a poco en los anuncios: primero dio a conocer su regresó triunfal en Reino Unido… y, de ahí, se soltó con fecha tras fecha. Ahora ya hasta incluyó en su tour a Sudamerica, Australia, Corea del Sur y Japón.

Lo que sí parece que quedará en espera es el anuncio de un nuevo disco. Liam Gallagher “jugó” con la idea un poquito, por medio de mensajes en su cuenta X…

Liam Gallagher y Noel regresarán a México en 2025. Foto: Getty Images

Sin embargo, cuando más entusiasmados estaban los fans, el menor de los Gallagher dijo “ño”… no habrá álbum nuevo de Oasis.

“Vamos a calmarnos, no hay ningún álbum de Oasis en proceso. Estaba bromeando. Lo siento si he molestado a alguien, pero que me jodan, fue divertido”, dijo Liam Gallagher para ponerle fin al asunto.

