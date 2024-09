Lo que necesitas saber: Luego del anuncio de la reunión de Oasis, surgieron rumores sobre un posible nuevo disco de la banda pero, ¿es real?

Estamos seguros que la noticia musical del 2024 es el regreso de Oasis. Y es que no exageramos cuando decimos que jamás imaginamos que después de casi 16 años, Noel y Liam Gallagher harían las paces y volverían a juntarse para dar una serie de conciertos en el Reino Unido e Irlanda (y claro, los boletos volaron como pan caliente).

Sin embargo, parece que su vuelta no quedará ahí. Y es que para ser exactos, desde que se confirmó que nuestros hermanitos favoritos regresarían, comenzaron a surgir varios rumores. Entre ellos el de la posibilidad de que saquen un nuevo disco, pero ¿qué tan real es esto? Bueno, pues vamos con las pruebas.

Oasis/Foto vía Facebook de la banda

Liam Gallagher comenzó el rumor de un nuevo disco de Oasis

Para ser exactos, este chismecito comenzó meses antes de que se hiciera oficial la reunión de Oasis. Resulta que en abril de 2024, un fan le preguntó a Liam Gallagher en X cuándo empezaba la grabación del siguiente álbum de la banda de Manchester junto a Noel Gallagher.

El usuario @GloryDoge recordó que Noel declaró que había descartado hacer un disco acústico para enfocarse en componer más canciones de rock and roll. Para sorpresa de muchos, Liam le contestó, simple y sencillamente diciendo que en noviembre, dando a entender que en ese mes se reencontraría en el estudio con su hermano.

November — Liam Gallagher (@liamgallagher) April 11, 2024

Luego de que se anunciara con bombo y platillo el regreso de Oasis, Liam Gallagher estuvo bastante inactivo en X (algo raro, porque se sabe que se la pasa cotorreando con la gente en esa red social). Sin embargo, parece que se tomó una pausa del internet de las cosas, pues el 7 de septiembre, después de que el mundo perdiera la cabeza por la reunión con Noel, reapareció en esta app.

Fiel a su estilo, Liam respondió a varios fans de la banda de Manchester, en su mayoría a quienes le preguntaron si es cierto que habrá un nuevo álbum. El menor de los Gallagher solo contestó que el álbum ya estaba terminado y que incluso “estaba en el aire”. A continuación les dejamos la evidencia.

Yep it’s already finished — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 7, 2024

It’s in the bag mate fuck the air — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 7, 2024

Si bien Liam Gallagher es conocido por echar relajo en X con sus fans y sus tweets están muy lejos de ser una confirmación oficial, debemos recordar que tiene experiencia en filtrar pistas sobre las noticias antes de que se vuelvan públicas.

Sobre todo porque fue él mismo quien insinuó que Oasis volvería para aventarse varios shows en Manchester y que incluso se había reunido con Noel para una sesión de fotos, todo esto mucho antes de que se confirmaran los planes del regreso. Así que deberíamos tomar con pinzas todo lo que dice Liam.

Un fan publicó una supuesta portada y hasta tracklist del álbum

Sin embargo, lo que ha declarado Liam Gallagher en X no es la única pista que ha surgido sobre un posible nuevo disco de Oasis. Un usuario de Instagram llamado @dougsaway1, quien ha demostrado ser un gran fan de la banda, publicó algo que dejó a todos con el ojo cuadrado.

Para que se den una idea de cómo está el asunto, este sujeto sacó una imagen de lo que parecen ser pruebas de la portada y contraportada del presunto siguiente álbum de Liam y Noel Gallagher. Es más, incluso viene el supuesto tracklist con las canciones que contendrá este material discográfico.

De acuerdo con esta foto, el nuevo disco de Oasis incluiría 12 canciones, entre los que destacan títulos como “Empire of Us”, “Well Wouldn’t Ya Know”, “Ruse”, “Flying The Flag”, “Smash & Grab”, “Never Any Doubt”, “The Sound of Forgiveness”, “Nail on Head” y “Fighting Fit at Midnight”. A continuación les dejamos las imágenes para que las chequen.

Esta fue la imagen que apareció de la supuesta portada y contraportada del nuevo disco de Oasis/Foto vía Instagram: @dougsaway1

Según la información de esta supuesta filtración, este sería un mockup de la impresión para el vinil del nuevo disco de Oasis, que al parecer, estaría programado para lanzarse en noviembre de 2024. Y sí, esto concuerda con lo que le contestó Liam Gallagher a uno de sus fans en X.

Es importante aclarar que el usuario @dougsaway1 no dijo de dónde sacó este material ni dio más detalles al respecto. Así que por el momento, todo esto es un enorme rumor que claro, nos emociona, pero debemos tomar con cuidado. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que además de los conciertos, Liam y Noel Gallagher nos sorprenden con otro disco?

Publicado en Sopitas MX.

Relacionado