Y a todo esto, ¿cuál sería la posible alineación de la reunión de Oasis?

Después de más de 15 años pidiéndolo, parece que ahora sí podría ser realidad uno de los regresos más esperados en la historia de la música. Así es, nos referimos a la reunión de Oasis, pues todo parece indicar que luego de tirarse en cualquier oportunidad posible, Noel y Liam Gallagher por fin hicieron las paces.

Desde hace varias semanas comenzaron a surgir rumores sobre un posible regreso de la legendaria banda de Manchester. Aunque nadie lo tomó en serio (porque ya sabemos que siempre andan diciendo que se van a juntar), el chisme comenzó a tomar fuerza en distintos medios británicos. Sin embargo, empezaron a pasar cosas muy extrañas al respecto.

Liam y Noel Gallagher/Foto: Getty Images

Liam y Noel Gallagher compartieron un mensaje críptico sobre Oasis

De entrada, durante su presentación en el festival Reading, Liam Gallagher le dedicó “Half the World Away” una vez más a su hermano, al decir que dicha canción era para “el mejor compositor de todos los tiempos”, refiriéndose a Noel Gallagher. Pero eso no fue lo único que prendió la veladora a una posible reunión de Oasis.

Al terminar el show de Liam, apareció en las pantallas del festival una imagen con el logo de Oasis donde venía la fecha “27 de agosto de 2024”. Lo curioso es que gracias a Anais, la hija de Noel, sabemos que esa misma imagen también fue vista en las pantallas del Blossoms Big Bank Holiday Weekend, el festival que armó la banda Blossoms en Manchester, ciudad natal del grupo de los Gallagher.

Pero quizá lo más sorprendente fue que tanto las cuentas en redes sociales de Noel y Liam Gallagher como las de Oasis, compartieron ese mensaje críptico. que nos dejó con muchas más preguntas. que respuestas. Sin embargo, parece que ahora sí es un hecho el regreso de esta bandota, la cual daría varios shows (acá les contamos los detalles).

La posible alineación de Oasis para su reunión

Una de las grandes preguntas con la reunión de los Gallagher es saber qué músicos los acompañarían. De entrada, está más claro que nada que los primeros confirmados serían, por supuesto, Liam y Noel. Pero no está muy claro qué alineación se les uniría para estos presuntos conciertos en solitario y en el festival Glastonbury.

De acuerdo con The Sun, para el posible regreso de Oasis y según fuentes anónimas, no se espera que ningún otro miembro original de la banda se una a la reunión. Es más, el periódico británico de chismes sugiere que los integrantes de los High Flying Birds, la banda de Noel Gallagher, entrarían al quite para estos shows en específico… así como lo leen.

La reunión de Oasis parece ser cada vez una realidad. Foto: Getty Images

Sin embargo, si van a hacer un retorno triunfal, tienen qué tener una alineación de lujo. Es por eso que por acá les contamos nuestras apuestas de quienes podríamos ver junto a los Gallagher en este posible regreso de la banda de Manchester. Siguiendo la presunta información de The Sun, tendríamos que iniciar con “los más obvios”.

En la batería tendríamos a Chris Sharrock para la posible reunión de Oasis, quien fue el último bataco de la banda y que desde 2016 acompaña a Noel Gallagher con los High Flying Birds. Se sabe que este puesto ha sido uno de los más complicados, pues han tenido a muchos músicos tras el bombo. El primero fue Tony McCarroll, quien terminó demandando a la agrupación y descartamos que vuelva con sus excompañeros.

Chris Sharrock tocando con Noel Gallagher’s High Flying Birds/Foto: Getty Images

Alan White reemplazó a Tony tras su salida en 1995, pero también abandonó la banda en 2004, luego de haber sido afectado varias veces por ataques de supuesta tendinitis y desde entonces, White no ha vuelto a hacer apariciones públicas. Su lugar lo tomó Zak Starkey, el hijo de Ringo Starr, aunque nunca fue integrante oficial y solo tocó con los Gallagher hasta 2008, cuando llegó Sharrock a hacer cargo de la batería.

El guitarrista rítmico y bajista para la supuesta reunión de Oasis

Otro puesto que al parecer podría quedar cubierto para la posible reunión de Oasis es el de la guitarra rítmica, pues todo indica que Gem Archer volvería a la alineación, quien también forma parte de los High Flying Birds de Noel Gallagher. Tras la salida de Bonehead, Gem tomó su lugar y luego de la separación de la banda de Manchester, fundó Beady Eye con Liam.

Tras la disolución de la banda en 2014, dos años después, Archer se unió a Noel y desde entonces, han tocado juntos. Otra de las opciones para el regreso del grupo de Manchester es Paul ‘Bonehead’ Arthurs, el guitarrista rítmico original del grupo que salió en 1999 tras un conflicto con el mayor de los Gallagher. A pesar de que ‘Bonehead’ ha tocado con Liam en sus recientes giras, parece que también quedaría descartado para este regreso.

Gem Archer sería el guitarrista rítmico en la reunión de Oasis/Foto: Getty Images

Por último pero no menos importante, debemos hablar del bajista para la posible reunión de Oasis. Sabemos que Paul ‘Guigsy’ McGuigan fue el bajista original de la banda. Sin embargo, en 1999 dejó a Noel y Liam Gallagher, explicándoles sus motivos para tomar esta decisión a través de un fax… así como lo leen.

Desde entonces, ‘Guigsy’ casi casi desapareció de la faz de la Tierra. Aunque ha hecho algunas presentaciones como DJ, parece que no le encanta retomar su pasado con los Gallagher. Lo decimos porque rechazó aparecer en el documental por el décimo aniversario de Definitely Maybe y en Supersonic por “motivos personales”.

Tras la salida de Paul McGuigan de Oasis, su lugar lo tomó Andy Bell, quien logró que alguna de sus composiciones aparecieran en los últimos tres discos de la banda. Luego de la separación de los Gallagher, Andy fue una de las piezas clave para armar el sonido Beady Eye, junto a Liam y Gem Archer, así que es un fuerte candidato para regresar a la agrupación de Manchester.

Sin embargo, una vez más, si seguimos la información de The Sun, parece que el elegido en el bajo sería Russell Pritchard, quien acompaña a Noel Gallagher con los High Flying Birds desde 2010. ¿Qué tal? ¿Les laten los músicos que tocarían en el posible regreso de Oasis? ¿Quién creen que falta?

Russell Pritchard suena como el bajista que tocaría con Noel y Liam Gallagher/Foto: Getty Images

