El 2023 arrancó y todo mundo le entró a ChatGPT, una herramienta de inteligencia artificial que nos impresionó por su capacidad para manejar en tan sólo unos segundos la gigantesca información que se encuentra internet (con ella es posible hacer itinerarios de viajes, crear discursos con el estilo de cualquier político y hacer artículos de prácticamente cualquier tema, entre muchas otras tareas).

El fácil acceso de la plataforma permitió que muchos tuvieran su primera experiencia con la inteligencia artificial, una tecnología con un gran potencial para hacerle la vida más fácil a la humanidad, pero también para provocar despidos masivos en diversos sectores, (¡auch!).

Foto: Reuters

Aisis: el proyecto de inteligencia artificial que emula la voz de Liam Gallagher

El invento aún se encuentra en pañales pero cada vez su uso provoca más polémica. Este es el caso de la aplicación de la inteligencia artificial en la industria musical y, en particular, la existencia del grupo Aisis, el cual está liderado por nada más y nada menos que una versión digital del mismísimo Liam Gallagher.

¿Cómo está eso? Pues sí. La banda británica Breezer (los humanos detrás de Aisis) realizó un álbum completo con la voz de Liam Gallagher emulada por una plataforma de inteligencia artificial. Si bien, la música, las letras y todo fueron hechas por los integrantes, la tecnología permitió sustituir la voz del cantante original por la del vocalista de Oasis.

Foto: Getty Images

“Nos aburrimos de esperar la reunión de Oasis, sólo tenemos a Liam peleando con su hermano Noel, así que utilizamos una inteligencia artificial para aventarse unas canciones”, señaló el cantante Bobby Geraghty para The Guardian hace unos días en un reportaje especial donde se exponen las razones detrás de este increíble experimento que realizó la agrupación (lo puedes leer completo por acá).

El disco titulado The Lost Tapes imagina cómo hubiera sido un disco de Oasis entre el periodo de Be Here Now y Standing On The Shoulder Of Giants. La similitud del álbum al trabajo original de la banda es IMPACTANTE y de verdad nos hizo reflexionar acerca del impacto que podría tener la inteligencia artificial en el futuro (se imaginan escuchar, por ejemplo, ¿un nuevo álbum de The Beatles? ¡Las posibilidades podrían ser infinitas!).

Foto: The Lost Tapes / Aisis

Las rolas de The Lost Tapes han tenido una aceptación monstruosa en internet. El álbum “fake” acumula más de 300 mil reproducciones en YouTube y muy probablemente continúen en aumento con el paso del tiempo. Esta situación ha generado un debate acerca de los derechos de autor: ¿será posible poder lucrar con la voz de otra persona sin su consentimiento? La controversia luce sumamente interesante y seguramente el tema ya está en la mesa de las disqueras y propietarios.

En fin, por acá les dejamos el álbum hecho con inteligencia artificial de Aisis, el cual nosotros consideramos que suena fascinante (de verdad). Por un momento cierren los ojos e imaginen que están ante un disco perdido de Oasis, nos lo van a agradecer:

