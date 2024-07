Lo que necesitas saber: Tras una gira por Europa y México, los intérpretes de "When the Sun Hits" regresarán a Estados Unidos con 10 nuevos shows

¿Creíste que no volveríamos a ver a slowdive en Estados Unidos? La bandota británica anunció una segunda tanda de fechas para complacer a los fans de este lado del charco. ¿Cómo registrarte para la preventa de boletos? ¡Sigue leyendo!

¡Slowdive regresa a Estados Unidos!

¡Será en noviembre cuando volvamos a ver a slowdive por este lado de Estados Unidos! ¿Quiénes serán los afortunados? Florida, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia, Pensilvania, Nueva York, Ohio y Michigan.

Foto: Instagram @slowdiveofficial

Slowdive sigue de gira para deleitarnos con loas mayores éxitos de everything is alive, álbum que vio la luz en septiembre del año pasado. Sólo ocho rolas poderosas —corre a escuchar the slab— conforman esta producción.

Sin embargo, son suficientes para armar un repertorio completísimo para cada concierto, donde la nostalgía y las dotes casi divinas de slowdive salen a relucir. ¡No te los puedes perder en vivo!

¿Cómo comprar boletos para ver a slowdive en Estados Unidos?

¡Llegó la hora de lo bueno! Las entradas para esta tanda de conciertos de slowdive en Estados Unidos estarán a la venta el viernes 26 de julio a las 10am en este enlace.

Foto: Instagram @slowdiveofficial

Pero antes de dar el tarjetazo debes registrarte para que puedas acceder a la preventa y alcanzar boletos antes de que vuelen. Lo único que debes hacer es seleccionar el show al que deseas ir, ingresar tu correo electrónico y automáticamente te avisarán cuando arranque la preventa de slowdive.

