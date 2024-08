Lo que necesitas saber: Jack White lanza 'No Name', un disco que no esperábamos pero que es una maravilla centrada en el rock y garage rock, remontándose a los orígenes del guitarrista de Detroit.

Jack White es un héroe del blues y rock, un ser que sigue apegado a los métodos antiguos de grabación, producción y difusión, y en sus 25 años de carrera nos ha sorprendido con discos y momentos que le hacen parecer un científico loco de la música.

Con al menos cuatro bandas en su discografía, The Upholsterers, The White Stripes, The Raconteurs y The Dead Weather, Jack se esperó bastante a lanzarse como solista, hasta que comenzó su propio camino en el que tuvo todo el control sobre el proceso creativo. Hoy, tras un lanzamiento sorpresa el 19 de julio, tenemos en todas las plataformas No Name, su sexto disco de estudio.

Desde su debut con Blunderbuss (2012), Jack mostró que definitivamente tenía un sonido propio más allá de sus bandas. Incluyó matices de folk y elementos clásicos del sonido del blues y bluegrass: violines, voces de apoyo femeninas y cuerdas disonantes.

‘No Name’ es el disco de Jack White más directo y apegado al rock puro a la fecha

Un disco extraordinario que tuvo un lanzamiento ruidoso, como sus rolas

Los cinco discos que anteceden a No Name han mostrado un sonido cambiante en cada etapa de Jack, desde lo más clásico en cuanto a blues y folk, hasta experimentaciones sonoras que no se pueden encasillar en un género, como lo fue el Boarding House Reach (2018).

Con el lanzamiento de dos discos en 2022, Fear Of The Dawn y Entering Heaven Alive, ambos lados de White se revelaron paralelamente: la experimentación sonora del primero contrastó con la aproximación acústica y clásica del segundo. Ahora, el guitarrista muestra su esencia con una colección de riffs y melodías vocales casi rapeadas que se desarrollan naturalmente en el rock.

Chequen la capacidad de Jack para crear una línea de bajo y melodía vocal con 6 notas, un talento que tiene a una rola como “Seven Nation Army” sonando por todos lados a 21 años de su lanzamiento:

No Name se presenta como una colección de riffs de un maestro de la guitarra, que se apoya en el órgano (“Old Scratch Blues”), cuerdas adicionales “It’s Rough On Rats (If You’re Asking)” y pocos pero importantes efectos (“Underground”, “Morning at Midnight”).

Como es costumbre con Jack White, los solos y licks se desbordan en cada rola, y parece imposible que Jack toque la lead guitar y cante en el disco, en canciones como “Archbishop Harold Holmes” o “Underground”. Ya veremos cómo le hace en vivo.

Clásicos instantáneos que demuestran la resiliencia del rock como género atemporal

Para los más puristas, y la gente que se enamoró del sonido de Jack White con The White Stripes, rolas como “Bless Yourself”, “Bombing Out” o la acelerada y rapeada “Archbishop Harold Holmes” son oxígeno puro que traen el rock directo y simple al 2024.

La fórmula de una rola efectiva de rock parece sencilla en manos de Jack, pero cada una de estas 13 rolas tiene horas de producción detrás, para controlar que las distorsiones no saturen el track final, y resulta aún más difícil que varias capas de guitarra convivan en armonía, como lo logra en “Tonight (Was A Long Time Ago)”.

Rock puro con toques de innovación en un disco que afortunadamente está a nuestro alcance hoy

La base de las 13 canciones que construyen No Name es un rock de riffs, bajos y batería sólidos que siguen lo que sea que Jack White se proponga hacer en guitarra. Parece algo reiterativo, pero es fascinante hacia dónde lleva Jack efectos clásicos como el wah o su característico fuzz. El nativo de Detroit recuperó bastante el sonido crudo del garage rock revival que lo dio a conocer con The White Stripes.

Es notable la composición vocal de las canciones, en las que además de construir coros pegajosos y aptos para estadios, Jack rapea y grita, mientras toca bases complicadas en guitarra. Aunque cada disco de White ha tenido rolitas con esa característica, las había repartido entre baladas folk o rolas instrumentales. No Name concentra puro himno de rock clásico en los que resulta fácilmente reconocible el sonido de Jack White.

Jack White se esperó a tener un discazo para hacer su lanzamiento más transgresor a la fecha

El frontman de Detroit entrega hoy uno de los discos más sorprendentes de 2024, no solo por su inesperado lanzamiento, sin campañas de mercadotecnia o inserciones en redes sociales. No Name es el disco esencial de Jack White como solista, que en 13 rolas le da a sus fans lo que desean, y prescinde de la experimentación para energizar al rock como un género que parece ser undergorund actualmente.

Jack White comienza mañana la gira en la que estrenará No Name en Corea del Sur, y aunque al momento tiene seis fechas programadas, pueden solicitar su regreso a México por acá.

Por ahora, No Name tiene un formato físico disponible a la venta, con una playera como pieza que lo acompaña. Jack suele lanzar distintas versiones de cada disco, por lo que habrá que esperar a ver con qué otras versiones nos sorprende.

Publicado en Sopitas MX.

Relacionado