Lo que necesitas saber: NIN es una de las bandas que muchos quieren ver... pero habrá que esperar para saber si su gira llegará a México.

Ayer, varios medios filtraron fechas de la gira 2025 de Nine Inch Nails (NIИ, pa’ los cuates). La información fue confirmada en la cuenta oficial de la banda, sin embargo, habrá que esperar: para Trent Reznor y compañía, es tiempo de asuntos más importantes…

Trent Reznor tocando con Nine Inch Nails/ Foto: Getty Images

NIN prefiere que la atención esté en los incendios de California

“Dado que se han filtrado algunas fechas e información sobre nuestra gira mundial, confirmamos que sí, haremos un tour y pronto brindaremos detalles”, anunció NIN en un mensaje en redes en el que indican que pondrán pausa al anuncio oficial de esta gira, debido a los acontecimientos en Los Angeles (o sea, los incendios que azotan California).

Antes de este anuncio de NIN, medios como Consequence of Sound difundieron que, así ya bien planchadas, estaban las siguientes fechas del tour de Reznor y compañía: 23 de agosto, en el Scotiabank Arena de Toronto; 31 de agosto, en el Rocket Mortgage FieldHouse de Cleveland, y 10 de septiembre en el Amalie Arena de Tampa, Florida.

Trent Reznor, líder de Nine Inch Nails / Instagram

NIN no pisa escenarios desde 2022

Extraoficialmente (aunque no desmentido por NIN), la gira mundial será bautizada como “Peel It Back World Tour”… y con ella se marcara el regreso de la banda de rock industrial, luego de no pisar escenarios desde 2022.

Lo anterior no quiere decir que los miembros de NIИ ha estado rascándose la panza… por el contrario: Trent Reznor y Atticus Roos (los dos más constantes de la banda) se han consolidado como una dupla compositora, con trabajos para musicalizar citas como Soul y, más recientemente, Challengers (por el cual ganaron un Globo de Oro).

Trent Reznor y Atticus Ross de Nine Inch Nails colaboran con Bryan Ferry en esta canción/Foto: Getty Images

NIN, así como otras bandas y artistas de Estados Unidos, han mostrado su preocupación por los incendios de California… principalmente porque en esa región viven varios colegas que lo han perdido todo: residencias, equipo de trabajo, etcétera.

