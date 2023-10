Lo que necesitas saber: Tras el lanzamiento de su nuevo disco XXV, Robbie Williams se encuentra en una gira mundial que inició desde el pasado mes de enero.

Con más de 30 años de trayectoria, Robbie Williams es uno de los hombres más incansables en la industria musical y próximamente estrenará su propia docuserie en Netflix.

Foto: Netflix

Se trata de una producción de cuatro capítulos que presenta entrevistas inéditas y habla sobre el camino al éxito de Robbie Williams desde sus inicios como integrante del grupo Take That por allá de los 90.

La docuserie de Robbie Williams fue dirigida por Joe Pearlman

El hombre detrás de la docuserie de Robbie Williams es nada más y nada menos que Joe Pearlman. Conocido por especiales del corredor Mo Farah, la serie de tv Bring Me the Head of Diego Maradona y el especial por el 20 aniversario de Harry Potter.

Por si fuera poco, la docuserie de Robbie Williams fue producida por Asif Kapadia, quien participó en los exitosos documentales de Ayrton Senna y Amy Winehouse. En este sentido nos espera una producción de primer nivel.

Te platicamos sobre Beckham: La docuserie de Netflix sobre la leyenda del Manchester United

Robbie Williams: Un artista que continúa en la cima

A pesar de los años que no pasan en vano, Robbie Williams ha sabido reinventarse para mantenerse en la cima. Apenas el año pasado lanzó XXV, un álbum que contiene nuevas versiones de sus éxitos y que alcanzó el primer lugar de ventas en Reino Unido.

Foto: Netflix

De hecho, es justo con este último material discográfico con el que Robbie Williams se encuentra de gira mundial desde el pasado mes de enero.

La docuserie de Robbie Williams se estrenará el próximo 8 de noviembre y aquí te dejamos el tráiler oficial por si le quieres echar un ojo:

What?! Billie Eilish dice que ‘bad guy’ es la “canción más estúpida del mundo”

Relacionado