Netflix y 50 Cent ya trabajan en una serie documental sobre el caso de P Diddy

Lo que necesitas saber: Mientras P Diddy se encuentra detenido y acusado por delitos fuertes, 50 Cent y Netflix ya andan produciendo una docuserie sobre su caso.

Hay historias reales que definitivamente superan a la ficción. Y justo ese es el caso de P Diddy, quien luego de ser uno de los productores y empresarios más importantes en la industria musical, se encuentra en medio de la polémica después de que fuera acusado y arrestado por varios delitos graves, entre ellos tráfico sexual y crimen organizado, así como agresión sexual y abuso violento.

La cosa se puso seria para Sean Combs (como en realidad se llama) desde 2023, cuando Cassandra ‘Cassie’ Ventura, una bailarina y cantante de R&B que fue expareja del rapero, lo acusó de violación, abuso físico y tráfico sexual, entre otras cosas. El asunto subió de nivel con el paso del tiempo, pues más mujeres e incluso extrabajadores de Diddy salieron a denunciarlo por situaciones similares (acá repasamos toda la historia).

Pasaron los meses y mientras P Diddy trataba de limpiar su nombre e incluso llegó a un acuerdo con Cassie, cada vez aparecían más evidencias en su contra e incluso terminaron embarrados varios famosos. Es por eso que el pasado 16 de septiembre, lo arrestaron en Nueva York y lo acusaron formalmente de tres cargos: asociación ilícita para cometer crimen organizado; tráfico sexual por la fuerza, fraude o coerción; y transporte para ejercer la prostitución

A pesar de que Diddy se declaró inocente, sigue detenido porque se le negó la libertad bajo fianza en su audiencia de apelación y parece que este definitivamente es el final de su carrera y legado. Sin embargo, todavía no termina su historia, pues muy pronto la veremos en la pantalla chica.

50 Cent y Netflix andan produciendo una serie documental

Y es que de acuerdo con Variety, Netflix está produciendo una docuserie con 50 Cent sobre las acusaciones y el caso de P Diddy… así como lo leen. Según la misma fuente, Alexandria Stapleton (showrunner, productora ejecutiva y directora que ha estado Hello, Privilege. It’s Me, Chelsea; Corman’s World: Exploits of a Hollywood Rebel; o The Playbook) dirigirá este proyecto, que actualmente se encuentra en producción.

A través de este medio, Stapleton y Curtis Jackson (el verdadero nombre del rapero californiano) hablaron en exclusiva de esta serie documental, donde dejaron claro que su intención es amplificar los testimonios de las víctimas y en particular, recordar que el mundo del hip hop no tiene nada qué ver con nada de lo que presuntamente hizo Diddy.

“Esta es una historia con un impacto humano significativo. Es una narrativa compleja que abarca décadas, no solo los titulares o los clips vistos hasta ahora. Seguimos firmes en nuestro compromiso de dar voz a los que no la tienen y presentar perspectivas auténticas y matizadas. Si bien las acusaciones son inquietantes, instamos a todos a recordar que la historia de Sean Combs no es la historia completa del hip-hop y su cultura. Nuestro objetivo es garantizar que las acciones individuales no eclipsen las contribuciones más amplias de la cultura”.

Por si esto no fuera suficiente, 50 Cent también reveló que ganancias del documental se utilizarán para apoyar a las víctimas de agresión sexual. Y sí, quizá en este punto estén pensando que al rapero y a Netflix se les ocurrió darle luz verde a esta docuserie junto cuando el tema de P Diddy está duro dentro de la opinión pública.

Sin embargo, Variety menciona que Jackson ya había declarado su intención de echar a andar este título, pues en diciembre de 2023 anunció que quería producir el proyecto con su sello G-Unit Film & Television. La noticia de que Curtis buscaba involucrarse en una serie documental sobre el caso de Diddy llegó justo en el momento en el que tanto Cassie como otras tres mujeres denunciaron formalmente a Sean Combs.

¿Cómo ven? ¿Están listos para ver la historia del caso de P Diddy en esta serie documental producida por Netflix y 50 Cent? Definitivamente, no esperábamos que armaran un proyecto como este tan pronto. Sin embargo, parece que la intención de ambas partes es buena, ya que más allá de armar una producción que atrape a los espectadores a través de esta situación tan turbia, buscan apoyar a las víctimas con exposición y dinero.

