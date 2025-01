Lo que necesitas saber: El nuevo disco de My Morning Jacket será el décimo de estudio en su carrera. El primer sencillo ya está disponible.

La banda canadiense arranca bien el 2025. Hoy, My Morning Jacket anunció que su décimo disco de estudio está listo y casi por se publicado. Mientras llega la fecha, ya puede escucharse su primer sencillo: “Time Waited”.

Foto: Getty Images

My Morning Jacket sabe que no es el momento… pero la música puede ayudar a sanar

Aunque debido a los incendios de California bandas y artistas han suspendido promoción y anuncios (por ejemplo, NIN dejó para después la publicación de información relacionada con su próximo tour), My Morning Jacket decidió dar a conocer el lanzamiento de su nuevo disco… el cual lleva por nombre Is.

“En tiempos difíciles, puede parecer trivial hablar de otras cosas que no sean la ayuda en caso de desastre, pero creemos que la música en sí es una de las mayores formas de alivio que conocemos”, señala My Morning Jacket en un mensaje, conscientes de que, quizás para muchos, no es el mejor momento para este tipo de anuncios.

“Esperamos que la música que ponemos en el mundo pueda ser de utilidad para todos y traer un poco de paz, amor y sanación a sus vidas. En tiempos difíciles o de paz, la música está ahí para todos nosotros”.

¿Cuándo se estrena el nuevo disco de My Morning Jacket?

El nuevo disco de My Morning Jacket estará disponible en su totalidad el próximo 21 de marzo. Pero ya pueden escuchar el primer adelanto: “Time Waited”.

Ahhh, y el nuevo disco lleva por nombre “Is” porque, para la banda, es una palabra bastante simbólica. Sobre todo cuando está así solita.

“Comenzó a llamarme la atención mientras estábamos haciendo este disco, porque una y otra vez, cuando buscaba una explicación para algo, recibía una respuesta del universo que decía que simplemente “es lo que es”, explica Jim James, vocalista de My Morning Jacket.

Publicado en Sopitas MX.

