Lo que necesitas saber: Paul Di'Anno fue parte de Iron Maiden de 1978 a 1981. Grabó los dos primeros discos de la banda.

Paul Di’Anno, exvocalista de Iron Maiden, murió a los 66 años. Según el comunicado dado a conocer por su disquera, Conquest Music, el músico falleció en su casa, en Salisbury, Inglaterra.

Fue parte de los dos primeros discos de Iron Maiden

“Conquest Music se enorgullece de haber tenido a Paul Di’Anno en nuestra familia de artistas y pide a su legión de fanáticos que levanten una copa en su memoria”, señala el comunicado de la disquera con la que el exvocalista de Iron Maiden lanzó este año su álbum recopilatorio, The Book of the Beast.

Paul Andrews, mejor conocido como Paul Di’Anno, nació en Chingford, una región del este de Londres, en mayo de 1958. Fue parte de Iron Maiden de 1978 a 1981. Grabó con la banda su debut homónimo y Killers.

“Desde que dejó Iron Maiden, Paul Di’Anno tuvo una larga y agitada carrera discográfica con Battlezone y Killers, así como numerosos lanzamientos en solitario y apariciones especiales”, agrega el comunicado de Conquest Music.

En 2023 ofreció más de 100 shows

De acuerdo con la disquera inglesa, en los últimos años Paul Di’Anno tuvo varios problemas de salud que lo obligaron a moverse en silla de ruedas. Aún así, el exvocalista de Iron Maiden siguió ofreciendo conciertos.

“Paul continuó entreteniendo a sus fanáticos de todo el mundo y acumuló más de 100 espectáculos desde 2023”.

Sobre la lamentable muerte de Paul Di’Anno todavía no se pronuncia Iron Maiden. La banda inglesa se encuentra realizando su gira mundial, “The Future Past Tour” que, por cierto, tendrá escala en nuestro país. Será el próximo 20 de noviembre, en el Estadio GNP Seguros.

