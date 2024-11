Oilo: Morrissey dice que no ha lanzado música por la 'guerra' contra la libertad de expresión

Lo que necesitas saber: En un reciente concierto, Morrissey dijo que no ha lanzado nueva música por la 'guerra' contra la libertad de expresión.

¿Pues qué tanto querrá decir Morrissey en sus nuevas canciones? Y es que el músico inglés, que en los últimos meses básicamente se la ha vivido en pura polémica, dice que la razón por la que no lanza nueva música es por la ‘guerra’ contra la libertad de expresión.

Resulta que el pasado 13 de noviembre, el exlíder de The Smiths (que hace unas semanas hizo su buena acción del día al donar dinero a un club en peligro de cerrar), dio un concierto en Nueva Jersey donde habló de lo difícil que ha sido el no poder sacar canciones nuevas.

Foto: Getty Images

Morrissey mencionó que no lo dejan lanzar nueva música

“Como saben, ya nadie publicará mi música”, dijo Morrissey según declaraciones recogidas por el portal APP . “Soy un gran defensor de la libertad de expresión. En Inglaterra, al menos, ahora está criminalizada”, indicó el cantante al público.

“En Inglaterra no se puede hablar libremente. Si no me creen, vayan allí. Si expresan una opinión, los enviarán a prisión. Es muy, muy difícil”, aseguró Morrissey a la audiencia sobre el porqué no ha lanzado nuevas rolas en los últimos años.

Morrissey afirmó que la falta de libertad de expresión es la que no le ha permitido lanzar nueva música. Foto: Getty Images

Y dio a entender que es porque no lo dejan expresarse libremente

Aunque el buen Moz no mencionó nombres, muchos creen que habla de la bronca que tuvo en 2022 con Capitol Records, disquera de la que se desvinculó en ese año y con la que en 2023 tenía la intención de lanzar su disco Bonfire of Teenagers‘.

De hecho, en febrero de 2023, Morrissey publicó un comunicado donde mencionaba que aunque Capitol Records tenía los derechos de su nuevo material discográfico, no tenían planes de lanzarlo oficialmente e incluso ya lo habían archivado.

Esta sería la portada de ‘Bonfire On Teenagers’, el disco de Morrissey que no verá la luz. Foto: Morrisseycentral

Seguro se refería al pleito con su disco ‘Bonfire of Teenagers’

En su momento el cantante hasta criticó a la compañía por darle promoción a discos de artistas como Sam Smith, que al suyo, todo por un intento de censura hacia el mensaje que contenía dicha placa discográfica y debido a sus inclinaciones políticas

“Capitol Records (Los Ángeles) promociona con orgullo el ‘satanismo’ de Sam Smith; sin embargo, consideran que la honesta verdad de ‘Bonfire of Teenagers’ de Morrissey es su mayor amenaza y no lo publicarán a pesar de su obligación contractual y su promesa de hacerlo”, mencionó en ese entonces.

Al parecer se refirió al disco que Capitol Records no lo dejó lanzar el año pasado. Foto: Getty Images

El cual nunca vio la luz debido a las posturas políticas de Morrissey

Para quien no esté enterado, desde hace unos años Morrissey se ha alineado políticamente con la extrema derecha. Por ejemplo, en 2019 apoyó abiertamente al partido anti-Islam para Gran Bretaña e hizo comentarios bastante polémicos respecto a la migración.

Al parecer, la ruptura de Moz con su antiguo sello se debió a dichas posturas políticas por parte del músico, quien ahora acusa que lo quieren callar y no dejarlo expresar lo que piensa a través de su música. ¿Ustedes qué opinan al respecto?

