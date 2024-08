Lo que necesitas saber: 14 años han pasado desde que se anunció la separación de Oasis. Recordamos aquí cómo sucedió todo durante el festival Rock en Seine.

28 de agosto del 2009. Liam y Noel Gallagher eran los headliners del festival Rock en Seine en Francia junto con algunos otros pesos pesados de la talla de The Prodigy, Faith No More, The Offspring, Bloc Party, Vampire Weekend, MGMT, entre otros. Y fue ese mismo día en el que se anunció la separación de Oasis.

Esto sucedió después de un par de fechas canceladas ‘porque Liam tenía problemas en la garganta’, supuestamente. Pero la realidad es que era más que evidente que el final de la icónica banda britpop llegaría pronto. La enemistad entre los Gallagher era un secreto a gritos.

Cartel del Rock en Seine 2009. Foto: Especial.

El conflicto de Oasis en el Rock en Seine y el anuncio de Bloc Party

Se sabe que minutos antes de subir al escenario, los hermanos Gallagher pelearon –como siempre– hasta llegar a las agresiones físicas (esto se explica detalladamente en el documental Supersonic). Y justo en la presentación de Bloc Party, fue el mismo vocalista de la banda, Kele Okereke, quien dio la triste noticia de que Oasis no se presentaría esa noche.

Cabe mencionar que hasta se echó un comentario bastante ácido, diciendo “así que me gustaría aprovechar este momento para decir ‘ah, eso es una pena, ¿no?’ Así que supongo que por defecto ahora nosotros somos los headliners”, después de anunciar la cancelación del grupo británico. La separación de Oasis se sentía cerca…

Mientras tanto, se ponía la siguiente imagen en las pantallas del festival para que todos los asistentes supieran la noticia (sobre todo pa’ los que no escucharon al vocalista de Bloc Party):

Así se anunciaba la cancelación de Oasis en el Rock en Seine del 2009. Foto: Captura de YouTube.

Así llegó el anuncio de la separación de Oasis

Oasis estaba con su gira mundial de Dig Out Your Soul Tour, la cual comenzó en Seattle, y estaba planeado que continuara hasta el 30 de agosto de 2009, donde realizarían su última presentación Milán, Italia.

Tan solo pasaron dos horas de la cancelación en Rock en Seine, para que Oasis publicara en su sitio oficial un comunicado por parte de Noel, en el que daba a conocer la separación de Oasis.

“Con algo de tristeza y gran alivio les comento que esta noche dejo Oasis. La gente escribirá y dirá lo que quiera, pero simplemente no podía continuar trabajando con Liam un solo día más. Mis disculpas a toda la gente que compró entradas para los conciertos en París, Constanza y Milán“.

Comunicado de Noel Gallagher donde anunciaba su separación de Oasis. Foto: Captura de pantalla.

Así fue la separación de Oasis. Amada por unos y odiada por otros, pero lo que es una realidad es que fue una banda clave para el desarrollo de la música al inicio de los 90.

Si no hubiera sido por ellos, muchísimas bandas más actuales como Keane, The Killers, Arctic Monkeys, Coldplay, no serían lo mismo. Y posiblemente, algunas ni existirían. Ahora, en pleno 2024, el mundo se esperanza con una posible reunión que nadie se imaginaba que un día llegaría…

