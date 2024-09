Lo que necesitas saber: Celebrando el cumpleaños de Richard Melville Hall, mejor conocido como Moby, recordamos su legado musical y social.

Moby apenas cumplió 59 años, y aprovechamos para recapitular su carrera musical, recordándolo como pieza clave para entender la música electrónica contemporánea. Este genio musical, multi instrumentista y productor, nos ha regalado joyas a lo largo de décadas, y este año nos volvió a regalar una maravilla con Always Centered at Night.

A mediados de los noventas, Richard Melville sorprendió con un sonido que resultó ser el eslabón entre la cultura rave noventera, el house y las letras profundas, con una producción pocas veces vista hasta ese momento, en la combinación de géneros que lucía su proyecto, llamado simplemente Moby.

La atípica historia de un héroe de las pistas de baile y la consciencia social

Aparentemente familiar de Herman Melville, autor de la canónica novela sobre la inalcanzable ballena blanca, Moby alcanzó la fama internacional ya bastante grande, acercándose a sus treintas. Moby comenzó con un sonido muy dedicado al dancefloor, combinando un poco de minimal techno con house, aunque su cima la encontraría con una combinación distinta.

La genialidad de Moby fue combinar géneros puros y viejos, como el blues y el soul, con lo más reciente en sonidos de rhythm and blues y house. Las letras sentimentales aludieron a un público que quizás no encontraba aún electrónica de autor que tuviera un elemento humano.

El auto nombrado “Little Idiot” logró atraparnos con una mezcla puntual que abarca décadas de música, sin discriminar en absoluto, e inclusive este año se aventó uno de los mejores discos del género, con colaboraciones de un nerd musical que no volteó a nombres tan mainstream.

Desde sus inicios, Moby cautivó con su voz propia e invitados que entendían y se acoplaban a la perfección con la idea de su electrónica reflexiva, con la que evidentemente conquistó generaciones distintas, que se abrieron a nuevos géneros, ya sea de lo clásico a lo moderno o viceversa.

Pionero de la música electrónica con denuncia social y extrema crítica propia

Moby emergió en la escena musical en los años 90, cuando la música electrónica estaba ganando popularidad con actos como The Chemical Brothers o Daft Punk. Su estilo único, que fusionaba elementos de techno, house, ambient y hasta breakbeat. Su álbum Play (1999) fue un éxito masivo, llevando la música electrónica a un público más amplio que cubrió nuevas audiencias y sonó bastante en radio y televisión.

Desde su origen, Moby eludió los temas tradicionales sobre el baile y la fiesta, y a pesar de haber confesado adicción a sustancias en su autobiografía, sus letras giraron en torno a cuestionamientos propios, su lugar en el mundo, y eventualmente, la crítica social sobre adicción, guerra y capitalismo.

Moby también es conocido por su activismo y sus puntos de vista sobre temas como los derechos de los animales, el veganismo y la justicia social. A menudo ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre estos temas y promover el cambio. Sus tatuajes denuncian el trato desigual a los animales e indefensos, con frases como “VEGAN FOR LIFE” y “ANIMAL RIGHTS”.

Un artista que ha prosperado en decenas de géneros, y con intenciones distintas

Moby no se limitó a un solo género. Experimentó con diferentes sonidos y estilos a lo largo de su carrera, incorporando elementos de rock, punk e incluso música clásica en su trabajo. Esta versatilidad le permitió atraer a una audiencia diversa y mantener su música fresca y relevante.

Inclusive, si desean relajarse un buen rato, pueden poner sus dos discos para meditar, que claro que tienen una maestría en sintetizadores elongados, creados para controlar la respiración a la par de la música.

Moby tiene una larga lista de canciones exitosas que han resonado en el público de todo el mundo. Algunas de sus canciones más conocidas incluyen “Porcelain”, “Natural Blues”, “Why Does My Heart Feel So Bad?”, “Lift Me Up” y “Extreme Ways”, que fue usada para la serie de películas de The Bourne Supremacy.

En resumen, Moby es un artista visionario que ha dejado una marca indeleble en la música y ha complacido a clavados y al público en general. Su legado musical es un testimonio de su talento, creatividad y pasión por la música y temas diversos de la experiencia humana. A pesar de que es muy raro que salga de gira, con el 25 aniversario del Play, se aventará algunos shows por Europa.

Publicado en Sopitas MX.

Relacionado