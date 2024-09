Lo que necesitas saber: La mamá de Chester Bennington opina sobre Emily Armstrong y el regreso de Linkin Park, con el cual se siente traicionada gracias a Mike Shinoda.

Y sí, evidentemente la señora no está nada feliz al respecto… Una de las noticias que más ha dado de qué hablar en el mundo de la música –además de la reunión de Oasis y la reconciliación de los Gallagher– fue el anuncio de Emily Armstrong como la nueva vocalista de Linkin Park.

Por acá les hemos dado los pormenores de esta nueva etapa que emprenderá la banda estadounidense junto a la cantante de Dead Sara. Algo que ha dividido opiniones entre los fans de Linkin Park que no han evitado comparar a Armstrong con el fallecido Chester Bennington.

Chester Bennington y Mike Shinoda, de Linkin Park. Foto: Getty Images

La mamá de Chester Bennington ya opinó sobre la reunión de Linkin Park

Pero no sólo los fans han dado su opinión sobre la nueva vocalista de Linkin Park, ya que la mamá de Chester Bennington ya también dio a conocer su postura y aseguró que está muy molesta y se siente traicionada por Mike Shinoda por no avisarle sobre la reunión de Linkin Park.

En una charla con la revista Rolling Stone, Susan Eubanks dijo que en algún momento la banda le dijo que le avisarían “si alguna vez iban a hacer algo”. Sin embargo, Mike Shinoda no parece haber cumplido con su palabra y ella se enteró de la entrada de Emily Armstrong por medio de internet.

La mamá del fallecido cantante opinó sobre el regreso de Linkin Park con nueva vocalista. Foto: X

Dijo que se siente traicionada por Mike Shinoda

“No me lo hicieron saber y probablemente sabían que no iba a estar muy feliz. Estoy muy molesta por eso”, dijo Eubanks a la revista donde afirmó que el cambio de vocalista no es más que un intento por querer borrar el legado de su hijo.

“Siento que están intentando con todas sus fuerzas borrar el pasado. Están interpretando canciones que cantó Chester. Y no sé cómo lo toman los fans, pero sé cómo lo tomo yo. Y tener a [Armstrong] cantando las canciones de mi hijo es doloroso”, mencionó la mamá de Chester Bennington.

Chester Bennington. Foto: Getty Images

Susan afirmó que en el pasado, Shinoda amenazó a Chester con reemplazarlo por una mujer

Susan Eubanks dijo que Mike Shinoda y el resto de la banda tampoco se acercaron a Samantha Bennington, la primera esposa del cantante, ni a su hijo Draven que también se enteraron de todo una vez que Linkin Park hizo la noticia pública.

Pero lo más grave del asunto es que Susan asegura, Mike Shinoda menospreciaba el talento de su hijo y en una ocasión incluso le dijo que lo reemplazaría con una mujer si decidía dejar Linkin Park. Algo que lastimó mucho a Chester.

Susan Eubanks dice sentirse traicionada por Mike Shinoda. Foto: Getty Images

Y que eso lastimó mucho a su fallecido hijo

“Chester me llamó y me dijo: ‘Él cree que me van a reemplazar con una chica’. Y yo dije: ‘¿Qué quieres decir?’”, recordó. “Dijo que Mike le dijo en el ensayo: ‘Si decides irte, te reemplazaremos con una chica’. Y Chester se quedó estupefacto y herido”.

Eubanks dijo en la charla que no habría tenido bronca con que Linkin Park regresara sin una nueva vocalista, pero ella no está de acuerdo en que quisieran reemplazar a su hijo: “No creo que haya nadie en el mundo que tenga la misma voz. Y cuando escuché eso, sentí tanta repulsión (….) están tratando de hacer exactamente lo que hizo Chester, pero no lo están logrando”, recalcó.

Y asegura que en el pasado, Shinoda amenazó a Bennington con reemplazarlo con una vocalista. Foto: Getty Images

De nueva cuenta la etapa ‘From Zero’ de Linkin Park no se ve esperanzadora

Aunque la banda dejó en claro que con esta nueva etapa no se reemplaza la figura que tuvo Chester Bennington en Linkin Park, vaya que el comienzo de la banda con su ‘From Zero’ no ha sido del todo positiva. Sobre todo por Emily Armstrong.

Y es que como les contamos, a la cantante le salieron acusaciones de estar ligada a la religión de la Cienciología y defender a abusadores sexuales como Danny Masterson. Algo por lo que ella ya se disculpó en un comunicado donde no negó ni confirmó pertenecer a dicho culto.

Emily Armstrong es la nueva vocalista de Linkin Park. Foto: James Minchin III

Y ya veremos cómo le va a Linkin Park en su gira de reunión

Esto definitivamente no ayuda a la promoción del próximo disco de Linkin Park, From Zero, que estará disponible el próximo 15 de noviembre y con el que la banda estadounidense dará inicio a una nueva etapa donde comenzarán desde cero con canciones como “The Emptiness Machine” y más.

La agrupación tiene planeada una gira mundial que por el momento contempla a Bogotá (en el caso de Latinoamérica). La pregunta es: ¿será que los fans sí aceptarán el cambio después de todo lo que se ha comentado sobre Emily Armstrong y Linkin Park?

Publicado en Sopitas MX.

Relacionado