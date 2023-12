Lo que necesitas saber: El dúo de synthpop británico tiene más de cuatro décadas de trayectoria musical y será la primera vez que los veamos en la pantalla grande.

Era 2019 cuando los Pet Shop Boys anunciaron una gira mundial que prometía transportarnos a las fiestotas y bailongos de los años 80. Dreamworld: The Greatest Hits Live llevaría los mejores éxitos del dúo por el Reino Unido y otras partes de Europa.

Foto: Instagram @petshopboys

Pero llegó la pandemia por COVID-19 y nuestros sueños quedaron en “veremos”. Tres años después, el tour Dreamworld: The Greatest Hits Live de los Pet Shop Boys arrancó en Italia, pasó por Europa y Latinoamérica con shows que nos dejaron con la boca abierta.

En su estancia por el Royal Arena de Copenhague los Pet Shop Boys grabaron para la posteridad el magnífico show que se aventaron. ¿Lo mejor? ¡Estará en todos los cines del mundo!

¿Por qué no puedes perderte el Dreamworld: The Greatest Hits en el cine?

Nuestros queridos Pet Shop Boys —Neil Tennant y Chris Lowe— ya rebasan los 60 años de edad. Pero eso no les impidió ofrecernos puestas en escena impecables y modernas, que no le piden nada a los artistas actuales.

Foto: El País

Tom Scutt, diseñador y director creativo, preparó un escenario con pantallas de alta definición que se desplazan verticalmente. Durante el show los Pet Shop Boys se funden entre luces de colores, elementos visuales que bailan al ritmo de la música o marchan con Neil, dependiendo de la rola.

Además, dos lámparas de calle iluminan al dúo en el centro del escenario. La parte de atrás presume una plataforma colorida, donde vemos a Chris en los teclados ocasionalmente y a los músicos de primer nivel que los acompañan. ¡Atención especial a Clare Uchima en teclados y voz!

¿Y qué onda con los outfits? Los Pet Shop Boys salen con estructuras verticales que cubren sus rostros durante la primera rola. Luego lucen varios cambios de vestuario; desde los clásicos e icónicos de sus videos musicales hasta gabardinas tornasol con pinta futurista.

Los shows del Dreamworld: The Greatest Hits Live pasan por exitazos como “New York City Boy”, “West End Girls”, “Domino Dancing”, “Suburbia” y “What Have I Done To Deserve This” con nuevos arreglos musicales. El baile no falta, ni las lágrimas de emoción o nostalgia. Y, por supuesto, los coros emocionados de cada fan que disfruta de principio a fin.

Imagen: Pet Shop Boys

El director David Barnard grabó el show completamente agotado con 14 cámaras, desde diferentes ángulos. Así que, si te encantan los Pet Shop Boys y no tuviste oportunidad de verlos en vivo durante el tour Dreamworld: The Greatest Hits Live, ¡esta es tu señal!

¡Compra tus entradas!

¡OJO! Sólo habrá dos fechas en todo el mundo para ver la proyección del Dreamworld: The Greatest Hits Live en cines: el miércoles 31 de enero y el domingo 4 de febrero de 2024. ¡Los boletos ya están a la venta! Corre por el tuyo en este enlace.

Afina la garganta, prepara tus mejores pasos y lánzate a entonar las mejores rolas de los legendarios Pet Shop Boys, ¡como si hubieras estado en el mismísimo Royal Arena de Copenhague!

Relacionado