¡Julio llegó con un surtido rico de conciertos en Houston para todos los gustos! Desde shows de bandas legendarios hasta los mejores corridos tumbados. ¡No hay excusa para no ir a alguno! Checa todo lo que nos espera:

PVRIS

Si no conoces a esta banda, liderada por Lynn Gunn, ¡te estás perdiendo de mucho! Aunque no tienen álbum malo, la última producción que estrenaron hace un año mereció una gira tremenda por los mejores recintos de Estados Unidos. ¡Lo mejor es que no vienen solos! Al concierto en Houston se unen Pale Waves & Bruses.

Fecha: 5 de julio | Hora: 6:00pm | Ubicación: House of Blues | Boletos aquí.

Air Supply

A la lista de conciertos en Houston se unen las viejitas pero bonitas de este dúo romántico. Ya sea que quieras impresionar al ligue en turno… o darle una sorpresa a mamá, ¡compra tus boletos que todavía hay! Rolones como Making Love Ou of Nothing At All y All Out of Love te sacarán una que otra lagrimilla.

Fecha: 7 de julio | Hora: 7:00pm | Ubicación: Smart Financial Centre | Boletos aquí.

Fuerza Regida

La música mexicana sigue en pleno auge en Estados Unidos; ¡no hay paisano que se resista a la Fuerza Regida y el Pero No Te Enamores Tour! El líder JP revolucionó las presentaciones clásicas con un toque más “agringado”. ¡Y ni se diga de las rolas! Si alguien tiene pulmones fuertes son los fans de esta agrupación. ¡Nos vemos en el concierto en Houston!

Fecha: 13 de julio | Hora: 8:00pm | Ubicación: Toyota Center | Boletos aquí.

Missy Elliott

Esta rapera está preparando un concierto en Houston con toda la estética futurista que está tan de moda. Algo así como lo que esperaríamos en el año 3000. Si bien, no muchos viviremos para experimentarlo, la buena Missy nos da una probadita de cómo será el OUT OF THIS WORLD Experience.

Fecha: 20 de julio | Hora: 7:00pm | Ubicación: Toyota Center | Boletos aquí.

The Kid LAROI

¡El rapero australiano no se queda atrás en la agenda de conciertos en Houston! Los dos nuevos singles —Girls y Nights Like This— nos dan una probadita de lo que se viene en el First Time Tour 2024; rolas pegajosas y perfectas para entonar con tus mejores amistades. ¡Corre por tus boletos!

Fecha: 22 de julio | Hora: 7:30pm | Ubicación: 713 Music Hall | Boletos aquí.

The Marías

¡Esta bandota angelina atravesará la frontera sur para ofrecer un concierto en Houston! La puertorriqueña María Zardoya y el estadounidense Josh Conway lanzaron hace un mes Submarine, un álbum que contiene rolones como Lejos de Ti y Run Your Mouth. ¡Ya queremos escucharlas en vivo!

Fecha: 24 de julio | Hora: 8:00pm | Ubicación: 713 Music Hall | Boletos aquí.

Peso Pluma

La estrella del momento en la música mexicana deleitará a todos sus fanáticos con un concierto en Houston que es de los más esperados. Se sabe que Hassan es todo un showman que no decepciona a la hora de subir al escenario, ¡y ahora menos con nuevo disco bajo el brazo! ¿Ya escuchaste ÉXODO? ¡Ve calentando motores!

Fecha: 26 de julio | Hora: 8:00pm | Ubicación: Toyota Center | Boletos aquí.

