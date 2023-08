Lo que necesitas saber: Lollapalooza 2023 está a la vuelta de la esquina y aquí te dejamos una serie de actos que no debes perderte

Lollapalooza es uno de nuestros festivales favoritos y vaya que tenemos varias razones.

Claramente se beneficia de su privilegiada ubicación en el monumental Gran Park de Chicago, pero su curaduría no se queda atrás: incluye a los actos pop más grandes del mundo sin olvidar a proyectos emergentes que representan a géneros de nicho como el emo o el post hardcore.

Podemos considerar a Lollapalooza como el festival de verano por excelencia y como un claro ejemplo a seguir a nivel global en cuestiones relacionadas a la organización, a la calidad de sonido, a la variedad de actividades y, en general, a la experiencia.

Lollapalooza 2023: Una de las ediciones más importantes en los últimos años

Lollapalooza 2023 se perfila para ser particularmente especial. Los boletos ya están prácticamente agotados como ocurría antes de la pandemia y esto se debe en gran parte al monumental cartel de este año, el cual está conformado por headliners extremadamente grandes como Kendrick Lamar, Billie Eilish, Red Hot Chili Peppers y Lana del Rey.

Sin embargo, tenemos que hablar de los actos en letras pequeñas, quienes encabezan movimientos musicales contemporáneos y que muy probablemente se convertirán en referentes del futuro.

A continuación te dejamos la lista de los artistas. Prepara tu itinerario y échale una escuchada a estos proyectos indispensables del Lollapalooza 2023:

Carly Rae Jepsen

Carly Rae Jepsen es una artista que, a pesar de tener ya varios años de una carrera bastante elogiada por la crítica, aún no se ha convertido en una estrella pop del tamaño de Dua Lipa, Ellie Goulding o Katy Perry.

A pesar de que carece de una gran popularidad, lo cierto es que la cantante es una máquina de canciones catchy. Basta darle una escuchada a Run Away With Me, Beach House, No Drug Like Me, Cut To The Feeling y hasta el B-Side This Love Isn’t Crazy para comprobarlo.

Call Me Maybe es su más grande éxito hasta el momento. Pero no te dejes engañar… Carly Rae Jepsen está muy lejos de ser un One Hit Wonder y su excelente nuevo álbum The Loveliest Time, el cual presentará en el festival, podría ser su puerta de entrada para un mayor éxito.

Knocked Loose

El show de Knocked Loose en Coachella 2023 se volvió viral. ¿La razón? La presencia de una banda de hardcore ya era de por si una cosa algo fuera de lo común, pero la gran recepción que tuvieron del público realmente fue algo extraordinario.

La agrupación firmada por el sello Pure Noise, casa de los héroes del emo Real Friends y The Story So Far, ha generado muchísimo revuelo debido a sus intensas presentaciones en vivo y a su expresión desgarradora (y poética) de sentimientos sobre codependencia, depresión y ansiedad que no escuchábamos desde los primeros álbumes de Deafheaven.

La ejecución de la banda es extraordinaria y vaya que su presentación en Lollapalooza 2023 es una de las más esperadas de todo el festival. La expectativa es un tanto similar a la que Turnstile provocó hace un año, y bueno, la verdad es que nos parece genial que el hardcore tenga este nuevo aire de popularidad.

Thee Sacred Souls

El sonido vintage, nostálgico y sofisticado de Thee Sacred Souls es una de las sorpresas más grandes que nos hemos llevado en este 2023.

La banda liderada por el hispano Alex García ha sido aplaudida por Gary Clark Jr., Black Pumas, Princess Nokia y Timbaland, pero más allá de su gran aclamación, su mayor logro es haber revivido la música de los años 60 y traerla al presente bajo una perspectiva fresca y rejuvenecida.

Actualmente son la banda promesa de San Diego y sus conciertos en vivo nos permiten experimentar un momento de la historia al que no tuvimos acceso, con amplificadores clásicos Vox, guitarras Harmony y teclados Rhodes que hacen referencia a una época musicalizada por Marvin Gaye, Herb Johnson y Thee Midniters.

Dehd

Dehd utiliza únicamente una batería, un bajo y una guitarra para hacer canciones memorables. La joven banda representa un “back to basics” bien necesario en la actualidad, ya que estamos acostumbrados a escuchar temas con montón de capas de sonido que no siempre alcanzamos a distinguir.

La banda consentida del medio Pitchfork a veces nos recuerda a Pavement, otras a The Breeders, pero a la vez, también sentimos que tienen su propio estilo. La comparación no es gratuita, al igual que Big Thief, la agrupación parece haber salido de los años 90, momento histórico en el que Built To Spill, Guided By Voices y Slint representaban un acto de rebeldía frente al pop dominante de la época.

Hace unas semanas hablamos un poco más a profundidad de Dehd durante un capítulo especial dedicado al festival mexicano Corona Capital, por acá puedes escucharlo:

Alvvays

Los máximos representantes actuales del dream pop se apuntaron al festival de último momento y vaya que se trata de uno de los fichajes más importantes de este 2023.

La banda tiene ya tres álbumes sumamente exitosos bajo la manga y creemos que su presentación en Lollapalooza puede suponer la consolidación de su carrera dentro del circuito de la música alternativa hecha con guitarras (la cual, al parecer, vive un momento importante luego de varios años de estancamiento).

Con tributos al recién fallecido Tom Verlaine de Television y un sonido que referencía directamente a The Smiths y Slowdive, Alvvays es una agrupación que, desde antes del boom de TikTok, ya aprovechaba la estética nostálgica de los años 70 y 80 para conceptualizar sus álbumes. El discurso se lee bien, pero es aún mejor escuchar su música: su más reciente álbum Blue Rev es una joya que se coló a las listas más importantes de lo mejor del año 2022.

Sigue la cobertura de Lollapalooza 2023 en SPTS LA

¿Qué opinas de las propuestas? ¿Vas lanzarte a esta edición o has asistido en ocasiones anteriores? Si quieres seguir la cobertura del festival Lollapalooza 2023 te invitamos a seguir las redes sociales de SPTS LA en Instagram y Twitter, así como estar pendiente al nuevo sitio web de usa.sopitas.com.

