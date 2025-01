Lo que necesitas saber: Lola Young la rompió con su rola "Messy", que se viralizó en internet. Pero, ¿conocen la historia de esta artista? Acá se las contamos.

En la actualidad, hay muchos artistas o bandas que logran pegar en el internet de las cosas con una rola mega pegajosa que millones replican. Sin embargo, en la mayoría de las veces no conocemos quién esta cantando esa canción, ni mucho menos nos enteramos de su historia. Y algo similar ocurrió con Lola Young y su hitazo, “Messy”.

Probablemente no les suene su nombre, pero si están en rede sociales, apostamos lo que quieran a que segurito han escuchado a esta joven cantautora británica. Y es que no es para menos, si tiene una de las rolas más sonadas de los últimos tiempos e incluso ha tocado en festivales como Glastonbury, Austin City Limits y Lollapalooza.

Lola Young es una de las artistas más sonadas de los últimos tiempos/Foto vía Facebook de la artista

Pero si no la conocen, no se preocupen, que acá les contamos sobre Lola Young, su origen y la historia de “Messy”, la canción que la popularizó e incluso la llevó a colaborar con nombres como Tyler, The Creator y Lil Yachty. Ahí les va su historia.

¿Quién es Lola Young?

Lola Young es originaria de Beckenham, ciudad ubicada al sur de Londres. Gracias a su familia, a temprana edad se interesó por la música y comenzó a tomar clases de canto, piano y guitarra. Para los 11 años, ya componía sus propias rolas, pero tuvo que esperar otro rato para que su nombre empezara a sonar duro.

En 2013, Lola empezó a aparecer en diferentes concursos de canto, entre ellos Open Mic UK. A los 15 años, esta joven artista ganó la competencia con su canción “Never Enough”, donde se llevó el apoyo de la revista Future Music que le permitió estudiar en la BRIT School, en la que perfeccionó sus habilidades musicales.

De los concursos de canto a tener el apoyo de quienes impulsaron a Amy Winehouse y Adele

Para 2016, Lola Young apareció en el programa Got What It Takes? de CBBC, donde terminó como subcampeona. Dos años después, continuó dando shows en foros locales donde llamó la atención de personas importantes de la industria musical. Entre ellos Nick Shymansky y Nick Huggett, quienes estuvieron detrás del éxito de artistas como Amy Winehouse y Adele respectivamente, que decidieron darle su apoyo.

Con este enorme respaldo, en 2019, Young firmó un contrato con Island Records y lanzó su sencillo debut “6 Feet Under”, que apareció en su primer EP, Intro. Un año más tarde y a pesar de la pandemia, Lola estrenó su segundo material de corta duración, Renaissance, el cual promocionó con presentaciones virtuales.

Sin embargo, fue hasta 2021 cuando Lola Young por fin comenzó a ganar el reconocimiento que se merecía, en particular luego de su actuación en The Late Show with James Corden. Todo el ruido que hizo junto a su EP After Midnight, le valió para ser nominada a los BRIT Awards en 2022 como artista en ascenso. Y aunque no se llevó el premio, a partir de ahí su carrera subió como la espuma.

Tras tocar durante 2022 en varios festivales y foros de Reino Unido (incluido su debut en ni más ni menos que Glastonbury), Lola estrenó su primer material discográfico, My Mind Wanders And Sometimes Leaves Completely, con el que sentó un sonido propio dentro de la escena musical británica y empezó a ganarse una buena base de fans.

Lola Young/Foto vía Facebook de la artista

El éxito de Lola Young y la historia de “Messy”

Pero estamos seguros de que Lola Young no imaginaba que, de un momento para otro, se convertiría en una de las voces más escuchadas del planeta. En 2024, tras casi un año publicando varios sencillos interesantes, publicó su segundo álbum de estudio, This Wasn’t Meant for You Anyway. Dentro de este disco incluyó una rola que se volvió un trancazo en todo el mundo: “Messy”.

Fue el 30 de mayo de 2024 cuando Lola lanzó esta canción, la cual compuso junto a su guitarrista, Conor Dickinson, y está inspirada en su propia experiencia con una relación amorosa donde sentía que no era suficiente e intentaba convertirse en la persona que su pareja deseaba. Todo esto solo para descubrir que el acto de ser tú mismo puede resultar incómodamente inadecuado.

‘This Wasn’t Meant for You Anyway’ es el segundo disco de Lola Young donde viene “Messy”/Foto: Island Records

La canción lucha con contradicciones, las cuales podemos escuchar en el coro (la parte que sonó con muchas personas), donde Lola Young dice ser “demasiado desordenada” y “demasiado limpia”, que demuestra esa parte de las relaciones que pocas veces se habla: cuando alguien se atreve a hacerte dudar de tu propia esencia. Todo esto mientras dirige duras críticas hacia su pareja por imponerle ciertas expectativas.

“Esta canción es una de las más honestas que he escrito. Trata sobre no poder hacer feliz a alguien a quien amas cuando simplemente eres tú, lo cual en realidad apesta. ¿Cómo diablos puede ser tan incómodo a veces ser tú mismo? Trata sobre mis inseguridades en las malas relaciones y cómo esa inseguridad alimenta lo que los demás ven en ti. Estás atrapado en este extraño espacio intermedio: no hay suficiente de una cosa, ni de la otra. Ha sido un viaje plasmar ese sentimiento en una canción, pero estoy orgullosa de ello”. Declaró la artista en entrevista con Jack Saunders de BBC Radio 1

Al mismo tiempo, Lola ha descrito a “Messy” como “un himno al TDAH (trastorno por déficit de atención con hiperactividad)”, ya que fue diagnosticada con trastorno esquizoafectivo. Pero también habla de cómo se siente consigo misma en general, luchando por encontrar ese equilibrio en su vida: “Es cruda, honesta y encapsula muchos de los temas del álbum. Se trata de aceptar las imperfecciones y encontrar fuerza en quién soy”.

Gracias a esta canción, muchas personas de todo el mundo le prestaron atención a Lola. En particular porque en TikTok se viralizó durísimo la rola, pues personalidades de internet como Jake Shane y Sofia Richie publicaron un clip de ellos bailando la canción. La cosa subió de nivel cuando la mismísima Kylie Jenner también usó el coro para hacer playback.

Esta artista tiene un futuro bastante prometedor

Por si no fuera suficiente tener una de las rolas más virales del 2024, Lola Young ganó más popularidad porque colaboró con ni más ni menos que Tyler, The Creator, quien la invitó para cantar en la canción “Like Him”, la cual aparece en su octavo álbum de estudio y uno de los más importantes de ese año: Chromakopia.

Continuando con sus participaciones especiales en el hip-hop, no podíamos olvidar “Charlie”, rola en la que Lola unió fuerzas con Lil Yachty. Así que como verán, definitivamente le espera un futuro bastante prometedor a esta joven artista, pues con tan solo 24 años y mucho esfuerzo, ha logrado que el mundo escuche todo lo que tiene que decir a su edad.

Sin embargo, quizá lo más valioso que nos ofrece la propuesta de Lola Young, es mezclar géneros como el R&B, pop, soul y rock con letras honestas donde la propia cantautora narra sus experiencias personales y habla abiertamente de situaciones como la salud mental y el ser fiel a ti mismo. De plano, esta es una de las voces que deben tener en el radar y que pinta para cosas muy grandes.





Publicado en Sopitas MX.

Relacionado