En 1963 a John Lennon se le perdió una guitarra Gibson J-160E, la mismísima que usó para escribir “I Want To Hold Your Hand”. Luego de 51 años alguien la encontró y la subastó por casi dos millones y medio de dólares.

Pero Paul McCartney no corrió con la misma suerte cuando perdió su bajo Höfner. Nick Wass llegó al rescate con un equipo de investigadores, periodistas y fans para dar con su paradero. ¿Estaremos frente al mayor misterio del rock and roll?

¿Por qué es tan importante el bajo de Paul McCartney?

Paul McCartney usando el bajo perdido/Foto: telegraph.co.uk

La importancia del asunto es que el bajo perdido de Paul McCartney no es como ningún otro. Empezando por el valor sentimental, acompañó a The Beatles por 92 noches y 503 horas durante su residencia más larga en el Top Ten Club de Hamburgo en 1961.

Ese bajo perdido también estuvo en las primeras grabaciones de Abbey Road, el icónico álbum de The Beatles. Cuatro cuerdas y el talento de Paul McCartney engalanaron “She Loves You”, “Love Me Do” y “Twist and Shout”.

Portada de ‘Abbey Road’ de The Beatles/Foto: Apple Music

¿Y el valor como instrumento? El bajo fue diseñado como una alternativa más pequeña y liviana del contrabajo. Pero eso no le quita impacto porque su cuerpo hueco crea sonidos profundos súper distintivos. Pregúntenle al buen Paul McCartney.

De acuerdo con The Lost Bass, ese bajo le dio forma al sonido del mundo moderno y desató la Beatlemanía. ¿Qué hubiera sido de The Beatles sin este miembro-no oficial? La tragedia ocurrió en 1969, mientras la banda grababa “Get Back” y “Let It Be” en Londres, el famoso Höfner de Paul McCartney desapareció.

¿Lo has visto? Así luce el bajo perdido de Paul McCartney

Así luce el bajo perdido de Paul McCartney/Foto: The Lost Bass

El bajo violín 500/1 de 1961 es de la marca alemana Höfner. Algunos lo llaman “bajo Beatle” o “bajo Cavern” ¡Aguas con las falsificaciones! Semejante joya de Paul McCartney tiene varias imitaciones por ahí. ¿Lo malo? El bajo ha sufrido algunos cambios.

Sir. Paul lo adquirió cuando lucía como la réplica de la izquierda. Luego lo mandó a tunear en 1964 y quedó como la réplica de la derecha. Estas son cuatro señas particulares del famoso bajo:

El bajo perdido de Paul McCartney lucía como la réplica a la izquierda, luego se modificó como la réplica del lado derecho/Foto: The Lost Bass

Las pastillas quedaron juntas en un bloque de madera negro

El color es como un resplandor solar con tres tonos

Ya no tiene la plaquita de nácar

Es un bajo para personas zurdas

¿Necesitas más santo y seña de cómo se ve el bajo perdido? AQUÍ encuentras otros detalles. Lo más importante: Si tienes información o quieres unirte a la búsqueda del bajo de Paul McCartney usa este enlace.

