En los últimos días, la noticia del regreso de Linkin Park dio de que hablar en todo el mundo. Después de la muerte de Chester Bennington, la banda decidió volver y en plan grande, con un disco, gira y hasta nueva vocalista y baterista. Sin embargo, para nadie es un secreto que no se han salvado de la polémica.

La llegada de Emily Armstrong causó controversia, más allá de ser la nueva cantante. Lo decimos en particular por las acusaciones de Cedric Bixler-Zavala de The Mars Volta y su esposa, Chrissie Carnell-Bixler, pues ligaron a la exlíder de Dead Sara con la Cienciología y el encubrimiento de abusos sexuales por parte de Danny Masterson (por acá les contamos todo el asunto).

Emily Armstrong es la nueva vocalista de Linkin Park/Foto: James Minchin III

A pesar de la polémica, Linkin Park regresó oficialmente a los escenarios

Con decirles que todo esto junto a varias declaraciones de Mike Shinoda, hicieron enojar al hijo de Chester Bennington. Sin embargo, a pesar de que Linkin Park no ha fijado una postura al respecto, parece que nada podrá detener su regreso, o al menos eso le dieron a entender al mundo durante el primer concierto oficial de su gira de reunión.

Luego del show que transmitieron en streaming para anunciar que estaban de vuelta, el cual dieron en los Warner Bros. Studios Sound Stage de California, la agrupación arrancó formalmente su nuevo tour con una presentación el pasado 11 de septiembre en el el KIA Forum, muy cerca de Los Ángeles, la cual tuvo varias sorpresas.

Emily Armstrong y Mike Shinoda tocando con Linkin Park/Foto: Getty Images

Para que se den una idea de cómo estuvo el asunto, Linkin Park armó un setlist para verdaderos fans, pues además de los clásicos e infaltables en sus conciertos, incluyeron varias rarezas. Entre ellas “Friendly Fire” (rola que lanzaron a inicios de 2024 y grabaron con Chester Bennington durante las sesiones del disco One More Light) e incluso tocaron “Keys To The Kingdom” de The Hunting Party por primera vez en vivo.

Además de esos temazos, sonó “Bleed It Out” en el cierre del show (a la cual le agregaron un pedacito de “There They Go” de Fort Minor, el proyecto de Mike Shinoda) y “Lost”, una canción inédita que la agrupación publicó en 2023. Y sí, claro que tocaron “The Emptiness Machine”, el primer sencillo de lo que será su siguiente álbum de estudio, From Zero. A continuación les dejamos algunos videos del show y el setlist completo para que chequen cómo se puso.

“Somewhere I Belong” “Crawling” “Lying From You” “Points Of Authority” “New Divide” “The Emptiness Machine” “The Catalyst” “Burn It Down” “Waiting For The End” “Castle Of Glass” “When They Come for Me”/”Remember The Name” “Lost In The Echo” “Given Up” “One Step Closer” “Lost” “Breaking The Habit” “What I’ve Done” “Leave Out All The Rest” “My December” “Friendly Fire” “Numb” “In The End” “Faint” “Papercut” “Keys To The Kingdom” “Bleed It Out”

Linkin Park también aprovechó para hablar sobre sus razones para volver

Además de las canciones que tocaron y aunque no dijeron nada de la polémica con Emily Armstrong, Linkin Park explicó en el concierto el motivo por el que volvieron a los escenarios. Mike Shinoda habló con el público y afirmó que esta versión de la banda no trata de borrar el pasado (que posiblemente lo dijo por las declaraciones del hijo de Chester Bennington).

Shinoda mencionó que tocar para nuevos fans que no los habían visto en vivo antes era parte de la razón por la que están de vuelta. Por último pero no menos importante, Mike declaró que estaban enfocados en el futuro de la agrupación y en seguir haciendo música juntos.

“Estamos encantados de volver a estar aquí. No se trata de borrar el pasado, se trata de comenzar este nuevo capítulo hacia el futuro y de venir aquí por todos y cada uno de ustedes. Nos encanta tocar para ustedes, nos encanta escribir esta música. Estamos muy emocionados por el nuevo disco. Así que muchas gracias, chicos. Hemos pasado una noche increíble con ustedes. Esperamos verlos pronto”.

Mike Shinoda y Emily Armstrong tocando con Linkin Park/Foto: Getty Images

