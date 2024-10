Lo que necesitas saber: Según Lilly Allen, mensualmente tiene 8 millones de reproducciones en Spotify... y ni así las ganancias de la plataforma superan a sus 1000 suscriptores en Only Fans.

Que Lilly Allen gane más por fotos de sus pies que con su música, revela el varo que puede ganar alguien con un “buen” emprendimiento… o que las regalías que paga Spotify siguen sin beneficiar a los artistas como debería. Ustedes dirán.

8 millones de oyentes en Spotify vs 1000 suscriptores de Only Fans

La compositora y cantante Lilly Allen reveló que genera más dinero con la cuenta Only Fans en la que –tranquilos, señores románticos– vende fotos de sus pies, que lo que le reditúan las reproducciones de sus canciones en Spotify… las cuales no son pocas.

De acuerdo con lo que la propia Lilly Allen señala en sus redes, mensualmente tiene alrededor de 8 millones de oyentes en Spotify. Sin embargo, lo que la plataforma le paga por esas reproducciones no se acerca mucho a lo que se le pagan los 1000 suscriptores de su cuenta Only Fans.

Las cifras son engañosas, advierte Lilly Allen

“Simplemente tendrás que confiar en mí cuando digo que al capitalismo neoliberal no le importa que a los artistas se les pague por su trabajo”, comentó la cantante a una publicación de Pop Crave en la que se indica que gana alrededor de 4,000 dólares diarios con Spotify. Lo cual equivale a 1.4 millones de dólares al año.

Ahhhh, pero un momento: de acuerdo con Pop Crave, de esos casi 4,000 diarios que, supuestamente, genera la cantante, 3,239 dólares van para asuntos de derechos de autor, 336 dólares son las regalías para el editor, que paga al compositor… y 503 dólares son regalías de ejecución.

Lilly Allen / Foto: facebook/lilyallen

“Es increíblemente engañoso (…) no soy lo suficientemente inteligente para explicar cómo gano un pequeño porcentaje de lo que se cita aquí”, señaló Lilly Allen.

De acuerdo con la estación británica, Radio X, además de con su cuenta en Only Fans, Lilly Allen también ha incursionado en el entretenimiento para adultos con el lanzamiento de un juguete sexual de manufactura alemana: The Liberty. Esto ocurrió en 2020 y la cantante no tuvo ninguna bronca en compartirlo en redes.

“Las mujeres no deberían avergonzarse de su sexualidad y todas merecemos ser dueñas de nuestro placer. ¡Espero que este pequeño juguete te ayude a lograrlo!”, señaló la cantante al dar a conocer este emprendimiento.

Relacionado