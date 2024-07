Lo que necesitas saber: Lady Gaga cantó “Mon Truc en Plumes”, canción interpretada en 1961 por Zizi Jeanmaire. Su equipo o ella no han negado que el show haya sido pregrabado

Lady Gaga fue uno de los mejores actos musicales que vimos en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024. Por eso a más de uno nos anda dando el patatus con el rumor de que en realidad no cantó en vivo, sino que su acto fue pregrabado (¡¿Qué?!).

Oh sí, resulta que en una de esas no vimos a Lady Gaga en vivo desde París. Un video probaría que la cantante grabó su show y luego fue transmitido ya durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos.

Lady Gaga en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024. Foto: Getty.

Show de Lady Gaga en la inauguración de los Juegos Olímpicos habría sido pregrabado y un video lo prueba

Primero que nada, ¿qué te parece si recordamos cómo fue la presentación de Lady Gaga en la ceremonia de inauguración de París 2024? Aunque su aparición fue de los rumores más fuertes previo a los Juegos Olímpicos, verla en acción como primer acto musical cantando “Mon Truc en Plumes”, fue algo espectacular que nos emocionó de una forma brutal.

Pero lo dicho, un video probaría que ese show fue pregrabado. Resulta que, según lo que muestran las imágenes, mientras en las pantallas de París 2024 se veía a Lady Gaga cantando y bailando, las escaleras donde fue su presentación estaban ocupadas por un grupo de gente ondeando banderas.

Es decir, la persona que subió el video mostró que ese acto en realidad no estaba sucediendo en París mientras el mundo entero veía la inauguración de los Juegos Olímpicos 2024.

Lady Gaga en inauguración de los Juegos Olímpicos / Foto: Captura de video @jnflesch

Hubo gente que lo puso en duda desde antes por el tema de la lluvia, pues el clima al comenzar la inauguración ya no era tan claro como se vio en la presentación de Lady Gaga.

También puede notarse que en el puente a un costado de las escaleras va gente caminando como si fuera un día cualquiera, no como si en ese momento ya hubiera comenzado la ceremonia de inauguración de unos Juegos Olímpicos. Tú júzgale:

Modelo expõe que show de Lady Gaga nas Olimpíadas foi gravado.



pic.twitter.com/8XRm013sDB — José Norberto Flesch (@jnflesch) July 26, 2024

Lady Gaga y su equipo no han negado que el show en la inauguración de los Juegos Olímpicos haya sido pregrabado

“Aunque no soy una artista francesa, siempre he sentido una conexión muy especial con los franceses y con la música francesa. No quería otra cosa que crear un espectáculo que encendiera el corazón de Francia, celebrara el arte y la música franceses”, fue el mensaje de Lady Gaga en redes sociales tras su aparición en la inauguración de París 2024. “Espero que les guste esta actuación tanto como a mí”.

Lady Gaga tras su presentación en los Juegos Olímpicos 2024

Pero luego de viralizarse el video que probaría que el show fue pregrabado, la agencia AP buscó a su equipo para preguntarles qué pasó o por qué se habría tomado la decisión de no salir en vivo, a lo que hasta el momento no han recibido respuesta.

Esto es, por ahora no se ha confirmado o negado que la presentación de Lady Gaga fuera pregrabada. El video muestra lo que muestra, pero en redes han mencionado que quién sabe, que en una de esas la toma fue durante alguna repetición del show, cuando Lady Gaga ya se había ido.

Si alguien se lanzó a la inauguración de París 2024, estaría bueno que nos comentara si hubo alguna repetición en las pantallas en algún tiempo muerto, o si es demasiado rebuscado ese argumento, ¿no crees?

La agencia AP también publicó que uno de sus corresponsales vio a Lady Gaga preparándose al menos tres horas antes de que empezara la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, y notó que estuvo actuando por alrededor de una hora, antes de saludar a algunos fans y retirarse.

Lady Gaga en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024/ Foto: Especial

Bueno, y si el acto de Lady Gaga fue pregrabado, ¿qué?

Calma, calma, por acá también queremos mucho a Lady Gaga y sabemos que aunque fue una de las mejores ceremonias de inauguración de unos Juegos Olímpicos, hubo varios momentos pregrabados. No tiene nada de malo. La diferencia sería que en esos otros momentos, era evidente que eran pregrabados, mientras que el show de Lady Gaga se presentó como algo en vivo.

Ahora que si surge evidencia de que alguna otra actuación o momento fue pregrabado, pues nada, causará un poquito de shock, pero tampoco como para perder la cabeza. ¡No pasa nada! Pregrabado o no, la presentación de Lady Gaga nos hizo gritar de emoción, celebrar, bailar y cantar, ¿apoco no?

