Lo que necesitas saber: Lady Gaga y Gojira rindieron homenaje a la cultura francesa en la inauguración de París 2024. Checa las presentaciones aquí.

Llegó el día de la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024 y como ya se había mencionado en días pasados, los actos musicales no faltaron. Celine Dion y Lady Gaga fueron una de las megaestrellas invitadas, por mencionar a algunas más.

¿Te los perdiste? No te preocupes que acá te dejamos los mejores momentos y los actos musicales del evento con el que, de manera oficial, inicia la justa olímpica de verano.

No te olvides de seguir toda la cobertura de los Juegos Olímpicos vía Sopitas Deportes por aquí.

Imagen ilustrativa. Foto: Getty.

Lady Gaga abrió la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024

Luego de muchos rumores, por fin pudimos ver a Lady Gaga en la Inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024. Lo hizo con una presentación como se esperaría de ella: combinando extravagancia y elegancia de por medio. Y de paso, nos mostró su dominio del francés dándole la bienvenida al mundo entero diciendo: “bonsoir, bienvenue à Paris”.

Mucha indumentaria de plumas rosas y blancas, y un baile bastante curioso que por supuesto tiene un significado importante. Gaga cantó “Mon Truc En Plumes”, una canción reconocida por haber sido interpretada a inicios de los 60 por Zizi Jeanmaire, una de las más grandes actrices, bailarinas y cantantes que ha tenido Francia.

Aquel atuendo emplumado lo creó el mismísimo Yves Saint Laurent, quien consideró a Jeanmaire como una de sus musas. Quizá una de las menos conocidas, pero sin duda una de las que remarcó la esencia de lo que significan las artes escénicas en Francia.

Tremendo homenaje el de Lady Gaga en la Inauguración de los Juegos Olímpicos para recordarnos la importancia de la moda y el arte escénico francés. Aquí van algunas fotos del show…

Lady Gaga en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024. Foto: Getty.

Lady Gaga en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024. Foto: Getty.

Gojira llevó el metal por primera vez a los Juegos Olímpicos

Y no solo Lady Gaga en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París, eh… Hubo historia para el metal ya que Gojira llevó al género por primera vez a la ceremonia inicial de la justa olímpica.

Lo de la banda se realizó bajo un concepto bastante interesante. A medida que avanza la ceremonia, se muestran algunos pasajes de la historia de Francia… y para introducir al grupo, se pudo ver una escenificación de la reina María Antonieta, quien fuera ejecutada en octubre de 1793.

Y una vez que apareció María Antonieta, la banda se arrancó con unos riffs épicos, fuego y una puesta en escena increíble de la mano de la cantante de ópera Marina Viotti, todo con una referencia inicial de “Ah ça ira”, una conocida canción de la Revolución Francesa.

Una vez que pararon las secuencias musicales metaleras, Marina Viotti comandó la presentación dentro de la apertura de los Juegos Olímpicos con una interpretación de “L’amour est un oiseau rebelle”, aquella emblemática canción que se popularizó a raíz de la obra musical Carmen de Georges Bizet.

La cosa no iba a acabar porque se venía más –mucho más adelante– Celine Dion en los Juegos Olímpicos de París 2024.

DEL ROCK A LA ÓPERA 🤩🎶🇫🇷



Así estamos viviendo la gran Ceremonia de Inauguración de los Juegos Olímpicos #Paris2024#ParísEsTuyo

🎙️ @albertolati

EN VIVO: https://t.co/70I2T7vyga pic.twitter.com/4CyClGDt22 — Claro Sports (@ClaroSports) July 26, 2024

Celine Dion cerró la ceremonia con un emotivo performance

Lo hizo en Atlanta 1996 y repitió casi 30 años después… Celine Dion cerró la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024 con un clásico de clásicos de la música francesa: “Hymne A L’Amour” de Edith Piaf.

El hecho de que cantara ese tema desde la Torre Eiffel y con la antorcha olímpica elevándose hacia el cielo, hizo que todo tomara un matiz más emotivo del que uno hubiera imaginado.

Pero lo de Celine es mucho más que solo eso… Ella, como se sabe desde hace un tiempo, tiene un diagnóstico por el síndrome de la persona rígida. Por ello, su carrera musical se ha visto interrumpida e imposibilitada para dar conciertos extensos.

Sin embargo, en algún momento dijo que “si tengo que volver y cantar, será para unos Juegos Olímpicos”. Y bueno, la promesa se cumplió en París 2024. Celine Dion demostró porque es una de las voces más grandes que han existido.

El soundtrack de la ceremonia tuvo mucho french touch y canciones geniales

Más allá de las presentaciones musicales en vivo, hay que decir que el soundtrack que sonaba al fondo mientras las delegaciones por país iban pasando por el Río Sena estuvo espectacular. Aquí una lista breve de las canciones que alcanzamos a escuchar y otras más que los sopilectores también cacharon y nos comentaron en redes sociales.

– “Lady (Hear Me Tonight) de Modjo

– “Music Sounds Better With You” de Stardust (a falta de que no hubo de Daft Punk)

– “D.A.N.C.E.” de Justice

– “Midnight City” de M83

– “I Love You So” de Cassius

– “Supernature” de Cerrone

– “Spacer” de Sheila

– “Signatube” DJ Medhi

Por supuesto que hay más. Éntrale al siguiente post de Instagram ya que nuestra comunidad se está rifando como los grandes para identificar qué canciones sonaron en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Y si tu cachaste más canciones, ahí nos dices cuáles fueron.

Publicado en Sopitas.com.

Relacionado