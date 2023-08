Lo que necesitas saber: Los precios para ver a la cantante australiana van desde los 2 mil hasta 5 mil dólares por paquete.

En el 2001 Kylie Minogue brilló en las listas de popularidad con “Can’t Get You Out Of My Head“. Ahora está a nada de lanzar su decimosexto álbum de estudio y ya nos dio una probadita.

¡”Padam Padam” es todo un éxito! La celebración de tremenda trayectoria musical será en Las Vegas, con una visita que podría extenderse más de lo que la estrella esperaba.

Kylie Minogue agotó 10 fechas en el Voltaire de Las Vegas

Kaylie Minogue/Foto: Instagram @kylieminogue

Hace dos semanas Kylie Minogue anunció su residencia en el Voltaire de Las Vegas. El 3, 4, 10 y 11 de noviembre, 8 y 9 de diciembre de este año y el 19, 20, 26 y 27 de enero del 2024 fueron las diez fechas lanzadas oficialmente.

Los boletos para la residencia en Las Vegas salieron a la venta el pasado miércoles 9 de agosto. Aún cuando eran ‘bastantes’ —al menos diez mil—, en cuestión de minutos el sitio web del Voltaire colapsó y las entradas se agotaron.

Kylie Minogue/Foto: Instagram @kylieminogue

De acuerdo con Las Vegas Review Journal, algunos boletos fueron cancelados por fallas de logística, dejando a miles de personas vestidas y alborotadas. ¡Pero hay esperanza! Este mismo medio dice que hay chance de que Kylie Minogue agregue hasta diez fechas más en Las Vegas.

¿Será? No se sabe todavía cuándo podrían anunciarse o salir a la venta, pero es muy probable que Kylie Minogue nos dé sorpresas pronto. ¡Prepárense!

¿Por qué es tan importante la residencia de Kylie Minogue en Las Vegas?

Foto: Voltarie Las Vegas

Esta popera legendaria será la encargada de inaugurar el nuevo venue de “la ciudad del pecado”. El Voltaire Belle de Nuit será un nuevo espacio en The Venetian Resort de Las Vegas.

¿Y qué ofrecerá este lugar? “Entretenimiento refinado” con licores, champaña, caviar y galletas. ¡Las Vegas, baby! La idea es que esta lujosa sala sirva para el pre-show, el mero concierto y también para el after, con capacidad para mil personas.

Así que Las Vegas espera a grandes estrellas de todo el mundo desfilando por este nuevo escenario, después de que Kylie Minogue le dé el remojón. Para más información sobre el recinto visita este enlace.

