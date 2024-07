Lo que necesitas saber: Katy Perry ya la fecha de lanzamiento de su nuevo disco y el título, '143', que es una referencia con mucha nostalgia noventera.

El 2024 nos ha traído un montón de regresos musicales dentro de la música pop y uno más se suma a la lista con Katy Perry, quien tiene prácticamente todo listo para traernos su nuevo disco 143.

Así como lo leen… La cantante ya reveló el título de este material discográfico, el primero que compartirá en poquito más cuatro años. Y ya no falta más que un par de meses para que podamos escucharlo en su totalidad.

Katy Perry romperá cuarto años de ausencia con el disco ‘143’. Foto: Getty.

El significado del título

Seguro te estarás preguntando qué onda con la elección de Katy Perry para el título de su nuevo disco. Y bueno, de acuerdo con declaraciones de la cantante dio a Variety, el 143 era un código numérico que significaba ‘te amo’ en los 90, época en la que era más común mensajearse o estar en contacto con otras personas vía localizadores (los famosos beepers).

“Me propuse crear un álbum dance-pop audaz, exuberante y festivo con la simbólica expresión numérica 143 del amor como mensaje principal“, mencionó la artista. Interesante y con toque retro, eh.

Una de las imágenes promocionales de la nueva era de Katy Perry. Foto: vía redes sociales de la cantante.

Katy Perry compartió la fecha y portada de su nuevo disco ‘143’

Katy Perry anunció su nuevo disco 143 y como les decíamos antes ya tiene fecha de estreno pactada para el 20 de septiembre. El lanzamiento ha generado una expectativa importante no tanto por el tiempo que la cantante lleva sin lanzar un álbum…

La realidad es que sus últimos dos materiales, Witness del 2017 y Smile del 2020, han recibido críticas mixtas. Y en ese sentido, estos no generaron un impacto masivo como el que generaron los álbumes One Of The Boy (2008), Teenage Dream (2010) y Prism (2013).

Veremos dentro de un par de meses qué tal sale esta apuesta que ella misma ha adelantado como un esfuerzo dentro del dance-pop. Mientras, acá les dejamos la portada del material

Portada del disco ‘143’ de Katy Perry. Foto: vía Instagram de la artista.

Se viene una nueva canción de Katy Perry, por supuesto

Y la cosa no acaba ahí… Katy Perry reveló la información de nuevo disco 143 previo al lanzamiento de su sencillo “Woman’s World”, con el que oficialmente iniciará la era de este material.

La canción sale este próximo jueves 11 de julio y a través de sus redes sociales, Katy ha compartido uno que otro adelanto para ir calando el sonido de la rola. Acá les dejamos el snippet del video oficial.

Publicado originalmente en Sopitas.com.

