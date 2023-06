El talento del neo-soul, Katie Tupper, conquistó nuevamente nuestros corazones con el lanzamiento de su segundo EP titulado “Where To Find Me“.



Con una voz exquisita y arreglos instrumentales cautivadores, Katie ha creado un material sensual y elegante que transporta a los oyentes a un estado de relajación y enamoramiento -En los últimos días, se hace cada vez más necesario-.

En este nuevo material, la artista plasma las experiencias y los sentimientos vividos durante sus viajes y encuentros con nuevas personas.

Foto: Arts & Crafts México

El esperado segundo EP de Katie Tupper, titulado “Where To Find Me“, está disponible ahora para deleitar los oídos de los amantes del neo-soul. Con cada canción, Katie demuestra su crecimiento artístico y se acerca cada vez más a la esencia sonora que busca transmitir. Este EP refleja sus influencias personales y se convierte en una ventana hacia su identidad y autoexploración.

En palabras de Katie Tupper: “Me siento muy afortunada y emocionada de compartir esta colección de canciones. Cada tema que escribo y en el que trabajo me acerca un paso más a cómo quiero que suene mi música. Este EP es lo más cerca que he estado hasta ahora. Siento que mis influencias brillan en estas canciones y que son muy personales. Utilizo la música para intentar entenderme a mí misma y pensar en mi identidad”.

El EP “Where To Find Me” cuenta con cinco cautivadoras canciones: “Little Love”, “She Said”, “Comfort”, “All Of Me” y “Woman No”. Tres de ellas fueron escritas en colaboración con Connor Seidel, un buen amigo de Katie y uno de sus productores favoritos. La combinación de sus talentos da como resultado una experiencia musical envolvente y única.

Katie Tupper recibió elogios tanto de la prensa como de los usuarios de TikTok, donde ha impresionado con sus cautivadores covers a capella. Recientemente regresó de una gira por Europa y este verano tendrá el honor de ser telonera de reconocidos artistas como City & Color, Haley Blais y Badbadnotgood.