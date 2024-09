Lo que necesitas saber: Jamie xx nos hizo esperar casi una década para escucharle un disco nuevo, pero la espera valió la pena, con un testimonio de la importancia del baile como catarsis en nuestras vidas.

Casi una década después de su brutal debut en solitario, Jamie xx regresa con In Waves, un álbum que nos sumerge en un viaje sonoro con una técnica asombrosa, que es mucho más orientado al baile que In Colour (2015), aunque permanece la introspección. Jamie demuestra cómo es que la pista de baile se puede convertir en un espacio para la reflexión y la catarsis emocional.

A diferencia de la exuberancia armónica de In Colour, In Waves adopta un tono más oscuro y contemplativo, y definitivamente tuvo como causa el encierro pandémico. La producción meticulosa de Jamie xx brilla en cada pista, mostrando una paleta sonora curadísima, y mezcla house, dub, techno y hasta ambient. Las texturas sonoras son ricas y envolventes, creando una atmósfera onírica que invita a la introspección.

Ya habíamos platicado con Jamie sobre sus inspiraciones para este disco en una entrevista que le hicimos en el marco del festival Ceremonia, que pueden leer por acá.

A casi diez años, Jamie xx nos vuelve a deleitar con un disco atemporal para bailar

In Waves tiene sorpresas en cada track, y la producción es maravillosa

El álbum abre con “Wanna”, una pieza hipnótica que establece el tono introspectivo del disco. El manejo de las voces por parte de Jamie es uno de los distintivos de este álbum, en el que los sonidos vocales son sampleados y modificados una y otra vez. El sonido de “Wanna” llega en olas de sintetizadores que reflejan a la perfección el título de este álbum.

Le sigue “Treat Each Other Right”, donde un sample vocal se combina con ritmos UK garage, creando un contraste fascinante entre lo nostálgico y lo contemporáneo. A lo largo del álbum, encontramos momentos de euforia contenida para sacar en el dancefloor como en “Baddy On The Floor”, y pasajes más melancólicos y atmosféricos, como en “Wanna”, “All You Children” y “Still Summer”.

Lo de la técnica de sampleo de Jamie mereció su propia nota, y es que este nerd absoluto de la producción hace irreconocible la materia prima de dónde saca sus samples, con micro cortes y la reubicación de los sonidos originales de una rola. En “Waited All Night” y “Baddy On The Floor” escuchamos que usa muchas voces para liderar rolas con sintetizadores fenomenales.

Las colaboraciones vocales son escasas pero impactantes, y Jamie invitó a colaboradores en composición y producción, como Panda Bear y The Avalanches. Claro que destaca lo que hizo en “Waited All Night” con Romy Madley Croft y Oliver Sim, lo más cercano que tenemos a un nuevo lanzamiento de The xx.

Esta rola combina la producción obsesiva de Jamie xx, con el sentido de intimidad y sensibilidad en voz de Romy, con el diálogo que tiene con Oliver. Ojo, que distinto a otras rolas en las que han colaborado para el proyecto de Jamie, en los créditos de la canción se observa que aparecen The xx. ¿Será una pista sobre material nuevo del trío inglés?

Jamie logra que se note la personalidad de sus colaboradores en las rolas, sin que lleguen a acaparar protagonismo, sino que se hace de una manera sutil que los seguidores de Honey Dijon, Romy, Oliver, Panda Bear, Robyn, The Avalanches, y demás, notarán en la primera escucha.

Una variedad de emociones expresadas a través de la electrónica de autor

In Waves es un testimonio del talento y la madurez artística de Jamie xx, que ha hablado a través de su capacidad para dar shows sorprendentes, y mantenerte bailando cada que se avienta un set. A pesar de ser un tipo con una presencia sobria sobre el escenario, y de no acaparar miradas con declaraciones polémicas o vistazos a su vida privada, Jamie carga el álbum de mantras sobre las relaciones, enamorarse y tratarse bien, algo que resulta en una electrónica esperanzadora.

Para In Waves, Jamie contempla el dancefloor como un espacio en donde el baile nos libera, pero a la vez habla sobre la capacidad de la música para unir a las personas, y claro que hay guiños al romance y las relaciones. Esto, sobre beats de boutique, poder y curaduría mezcladas en cada una de las rolas.

Es un álbum que es congruente con el trabajo de Jamie, desafía las expectativas y trasciende las etiquetas de géneros, consolidando a Jamie xx como uno de los productores más innovadores e influyentes de su generación. Este disco debe escucharse sí o sí para bailar o para hacer ejercicio, debido a su intensidad, lleva a moverte.

Jamie xx visitará la CDMX el próximo 2 de octubre, estrenando su nuevo disco, aún hay boletos por acá. Jamie lanzó varias ediciones físicas del disco y mercancía especial que pueden adquirir aquí.

